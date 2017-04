Elections

PRESIDENTIELLE Les liens ne sont pas rompus entre les deux candidats, assure le porte-parole de la France insoumise…

Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon le 20 mars 2017. - PATRICK KOVARIK / AFP

20 Minutes avec AFP

Petites tensions entre les équipes de campagne de Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Le camp Mélenchon a demandé ce mercredi à Benoît Hamon de ne pas être « un obstacle à cette volonté populaire qui monte » autour du candidat de la France insoumise, dna sla course à la présidentielle. Cette proposition implicite de retrait a reçu une fin de non-recevoir du camp socialiste.

« Quand il voit nos meetings, cette force populaire qui se lève, la dynamique qui est autour de nous, et qu’il compare à toutes les trahisons qu’il subit de la part de ses "amis" qui passent leur temps à lui planter des poignards dans le dos, je lui dis : "Benoît, ne sois pas un obstacle à cette volonté populaire qui monte" », a déclaré sur LCI le porte-parole de la France insoumise, Alexis Corbière. Et d’ajouter : « Si le fait qu’il maintienne sa candidature empêche Jean-Luc Mélenchon d’être au second tour… »

« Le sujet ne se pose pas en ces termes-là », a répondu le camp Hamon

Assurant ne pas vouloir « être arrogant » et « respecter » le candidat PS, le porte-parole a aussi affirmé ne « rien » demander. « On sera loyal vis-à-vis de Benoît Hamon, il fait ce qu’il veut. Je ne vais pas passer douze jours à chercher à interpeller en permanence », a-t-il dit.

« Le sujet ne se pose pas en ces termes-là », a répondu le directeur de campagne de Benoît Hamon, Mathieu Hanotin. Evoquant les différentes « offres de discussion » faites au camp Mélenchon pour essayer quand il était temps de construire quelque chose de commun à gauche, il a rappelé que ça avait « d’ailleurs été suffisamment reproché aux uns et aux autres ». « Ça n’a pas été souhaité le moment venu, maintenant quand on est à une semaine du premier tour, il faut que chacun défende son projet et la vérité sera dans les urnes », a-t-il ajouté.

Les liens pas rompus « avec l’homme Benoît Hamon » mais « avec le PS, c’est plus compliqué »

Le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis a de son côté interpellé Alexis Corbière via Twitter : « Hey @alexiscorbiere fallait y penser avant ! Quand @benoithamon a tendu la main et que vous avez fermé la porte. L’unité ça se construit ! »

Hey @alexiscorbiere fallait y penser avant! Quand @benoithamon a tendu la main et que vous avez fermé la porte. L'unité ça se construit ! https://t.co/S0GF5TIrjW — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) April 12, 2017

« J’espère que le maintien de la candidature de Benoît Hamon - c’est pour ça que j’ai appelé à un rapprochement - ne coûtera pas cette qualification » pour le second tour, a déclaré pour sa part le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

Les liens ne sont pas rompus « avec l’homme Benoît Hamon » mais « avec le PS c’est plus compliqué », a précisé Alexis Corbière, pour qui le candidat de La France insoumise « n’est pas un tribun », il n’y a pas « une foule fascinée par un grand leader » mais « des gens qui adhèrent à des idées, avant tout ».

