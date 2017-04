Elections

POLITIQUE « Je resterai dans la vie politique. J’y resterai un temps. Le temps de ce que j’estime être la mission qui est la mienne », a précisé le leader d’En marche !…

Emmanuel Macron, le leader d'En Marche ! - ERIC FEFERBERG / AFP

20 Minutes avec AFP

En cas de défaite au scrutin présidentiel, Emmanuel Macron en tirera les conséquences. Le fondateur du mouvement En Marche ! ne sera pas candidat aux élections législatives s’il perd la présidentielle, a confié le candidat dans un entretien accordé au Parisien.

A la question, « si vous perdez, comment voyez-vous votre avenir ? » posée par une lectrice du quotidien, Emmanuel Macron répond : « Je resterai dans la vie politique. J’y resterai un temps. Le temps de ce que j’estime être la mission qui est la mienne ».

« Je ne serai plus dans la vie politique dans vingt ans »

« Mais je ne serai plus dans la vie politique dans vingt ans. Je ne me présenterai pas aux élections législatives parce que ce n’est pas mon souhait. Mais je continuerai à présider En Marche ! et je défendrai les couleurs des candidats aux législatives dans toutes les circonscriptions », poursuit l’ancien ministre de l’Economie de François Hollande.

Emmanuel Macron a dévoilé la semaine dernière les premiers candidats investis par son mouvement en vue des législatives (11-18 juin).

