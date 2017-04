Elections

PRESIDENTIELLE BFM TV souhaite toujours se joindre aux deux chaînes pour organiser le débat…

Mosaïque des compteurs des candidats à la présidentielle lors du débat du 4 avril 2017 sur BFMTV et CNews. - Capture d'écran BFMTV

20 Minutes avec AFP

Rendez-vous donné aux deux candidats qui seront qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Le débat de l’entre-deux tours, co-organisé par TF1 et France 2, sera diffusé le mercredi 3 mai, soit quatre jours avant le second tour, ont tweeté mardi les deux chaînes, alors que BFM TV souhaite toujours se joindre à elles.

Le face-à-face entre les deux derniers candidats en lice débutera à 21 h 00 et sera présenté par David Pujadas (France 2) et Gilles Bouleau (TF1).

BFMTV veut être de la partie

Les candidats ayant refusé de participer à deux débats entre les deux tours, BFM TV a confirmé sa volonté de s’associer à l’organisation du débat du 3 mai.

« A ce jour, nous sommes en discussion avec le CSA, avec les candidats en particulier ceux qui ont des chances de se retrouver au deuxième tour, et avec TF1, qui n’a pas fermé la porte », a expliqué à l’AFP le directeur général de la chaîne d’info Hervé Béroud.

« Seule France 2 nous a adressé une fin de non-recevoir pour l’instant, Delphine Ernotte (présidente de France Télévisions) nous ayant envoyé un courrier nous indiquant qu’elle ne souhaitait pas qu’on participe à l’organisation du débat », poursuit-il.

« Rien n’est acté »

Selon lui, la patronne de France TV a fait valoir des arguments « peu convaincants » : « la tradition » et la problématique posées par la présence de trois journalistes face à deux candidats, ce qui était pourtant la configuration des derniers débats des primaires de droite et de gauche, souligne Hervé Béroud. Lequel estime que « ce sont les candidats qui décideront ».

« Rien n’est acté », confirme-t-on chez TF1, précisant que ces questions seront discutées au lendemain du premier tour.

La proposition faite par France 2 de pouvoir diffuser en direct le débat, ce qui avait été le cas en 2012, ne correspond pas selon lui aux nouvelles habitudes de consommation de l’information des Français, estime-t-on chez BFM TV.

La chaîne d’info en continu a coorganisé avec CNews le seul débat réunissant les onze candidats d’avant le premier tour, France Télévisions n’ayant pas réussi à obtenir l’aval de tous les candidats sur la date qu’elle avait retenue.

