POLITIQUE Le candidat Les Républicains accuse son adversaire de faire volte-face sur certains sujets…

Le candidat d'En marche Emmanuel Macron - LIONEL BONAVENTURE / AFP

H. B. avec AFP

Le torchon brûle entre Emmanuel Macron et François Fillon. Le leader d’En marche ! a accusé ce mardi le candidat Les Républicains d’être « un homme de peu de valeur », après la publication dans la presse d’un message adressé début 2016 par celui qui était ministre de l’Economie à son rival de droite, lors du débat sur la déchéance de nationalité.

Dans ce message manuscrit, publié ce mardi sur le site du Figaro et probablement écrit en févier 2016, Emmanuel Macron assure être contre le vote de la réforme proposée par François Hollande qui devait inscrire la déchéance de la nationalité dans la Constitution. Il propose alors à François Fillon, alors député Les Républicains de Paris lui aussi opposé au projet, de le rencontrer.

Déchéance de la nationalité : #Macron a écrit à #Fillon être d'accord avec lui (message manuscrit, et non pas SMS). https://t.co/1bmFoXpjYz pic.twitter.com/tSgNmggOvA — Vincent Goyet ن (@vgoyet) April 10, 2017

Alors que François Fillon lui aurait écrit : « Une nouvelle fois vous venez sur mes positions. Jusqu’où irez-vous ? », Emmanuel Macron lui aurait répondu : « En fait j’y suis déjà sans doute. Je poursuivrai sur ce chemin car c’est le seul que je connais. Voyons-nous. Bien à vous ».

François Fillon « a perdu tous repères, éthiques, moraux, de comportement »

Pour le candidat du mouvement En marche ! à l’élection présidentielle, la divulgation de ce message montre que l’ex-Premier ministre « a perdu tous (ses) repères, éthiques, moraux, de comportement. » « Et donc François Fillon est un homme de peu de valeur, c’est la conclusion que j’en tire », a-t-il affirmé sur Public Sénat.

« Sur le fond, il me dit "vous venez sur mes positions sur la déchéance de nationalité", c’est-à-dire qu’il était contre et j’avais, rappelez-vous, annoncé que j’étais contre, je lui confirme et je lui dis "oui j’y suis déjà", je ne le rejoins pas, j’étais contre la déchéance, je lui propose qu’on se voit, et d’ailleurs nous en avons discuté. » François Fillon a en revanche démenti que les deux hommes se soient alors rencontrés.

« Il change d’avis sans arrêt » pour l’un, « pas constant » pour l’autre

« J’ai juste dit à des journalistes qu’Emmanuel Macron, pendant des mois et des mois, disait exactement la même chose que moi, sur les 35 heures, sur l’ISF, sur la manière de redresser l’économie française, jusqu’à s’opposer comme moi à la révision constitutionnelle sur la déchéance de nationalité. Ça démontre qu’il change d’avis sans arrêt », avait pour sa part déclaré sur France 2 François Fillon.

« Celui qui n’est pas constant, c’est François Fillon qui en février 2016 était contre la déchéance de nationalité, et qui aujourd’hui propose de l’appliquer dans son programme parce qu’il a rejoint la pire des droites. Moi je suis constant, je suis contre parce que je pense que ça ne sert à rien », a répliqué Emmanuel Macron.

