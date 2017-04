Elections

PRESIDENTIELLE « Comme dirait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes », a déclaré le leader d’En marche !….

Emmanuel Macron dans «L'Émission politique» sur France 2, le 6 avril 2017. - AFP

H. B.

Après avoir cité de manière erronée des paroles d’une chanson du groupe de rap IAM lors d’un meeting à Marseille, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, s’est à nouveau pris les pieds dans le plat le 6 avril dernier lors d’ une interview accordée à RFI. Croyant citer du Michel Audiard, le candidat d’En marche ! a en fait citer… du Chevallier et Laspalès. Un style d’humour bien différent…

« Il y en a beaucoup qui ont essayé de m’intimider. […] Comme dirait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes », déclare ainsi le candidat à la présidentielle. Une réplique tout droit sortie du Train pour Pau, l’un des sketchs les plus connus du duo d’humoristes Chevallier et Laspalès datant de 1992. Et non d’un film du mythique réalisateur français.

Un récidiviste…

Emmanuel Macron n’en est pas à son coup d’essai. Lors de son discours à Londres le 21 février dernier, il avait déjà cité cette fameuse réplique : « On peut essayer, comme disait Audiard. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes », avait-il lancé à l’auditoire.

Interrogé par le Huffigton Post, Stéphane Germain, auteur de L’Encyclopédie Michel Audiard, a confirmé que cette réplique n’a jamais été écrite par le dialoguiste et réalisateur français.

Les Tontons Flingueurs, c'est un de mes films préférés. "On n'est pas venus pour beurrer les sandwichs" : ma réplique préférée. #Punchline — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2017

Le leader d’En marche ! a admis à plusieurs reprises être un grand fan de Michel Audiard. En septembre dernier, interrogé sur ses intentions présidentielles, il avait en effet répondu : « Je ne suis pas là pour beurrer les tartines » reprenant ainsi la célèbre réplique de Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs.

