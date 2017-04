Elections

SOUTIEN Les deux hommes ont fait passer le message sur les réseaux sociaux...

Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, le 3 décembre 2014 à Paris. - Christophe Ena/AP/SIPA

Manon Aublanc

L’ancien candidat à la primaire des Républicains a posté, ce vendredi en fin de journée, un message sur son compte Twitter pour confirmer son soutien à François Fillon.

Dans son post, Alain Juppé explique que « la France a besoin d’un Président expérimenté, François Fillon a cette expérience », avant d’ajouter « je lui confirme mon soutien ».

Le monde est dans la tourmente, la #France a besoin d'un Président expérimenté. F. #Fillon a cette expérience. Je lui confirme mon soutien. — Alain Juppé (@alainjuppe) April 7, 2017

Alain Juppé, un temps pressenti pour remplacer François Fillon à l’élection présidentielle, avait annoncé début mars son parrainage de maire au vainqueur de la primaire de la droite.

Les deux ténors confirment leur soutien la même journée

Plus tôt dans la journée, c’est Nicolas Sarkozy qui avait estimé que François Fillon était « le seul » à pouvoir « réussir l’alternance », appelant à voter pour le candidat de la droite en faisant fi des « hésitations » et des « états d’âme » liés à ses ennuis judiciaires.

« Au moment où prend fin un quinquennat marqué par l’échec économique, la perte d’autorité de l’Etat et l’affaiblissement de la France dans le monde », « nous avons besoin d’un plan de redressement puissant, cohérent et juste qui apporte des solutions au décrochage de la France et aux angoisses de millions de nos concitoyens », écrit sur Facebook le rival malheureux de François Fillon à la primaire de la droite.

