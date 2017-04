Elections

REPORTAGE Hélène Burgat, maire socialiste, et son principal opposant, Jérôme Hommais, ont choisi de soutenir le candidat d’En Marche !...

Les militants d'En marche! sur le marché d'Hérouville.

De notre envoyé spécial dans le Calvados,

Il nous a fallu un petit moment pour trouver la perle rare, et remercions pour le coup nos confrères du Monde, qui ont levé le lièvre pour nous, deux petites lignes dans un papier fouillé sur la France de Macron. Cela parlait de Mondeville, dans la très proche banlieue de Caen (Calvados). La particularité de ce petit bout de Normandie ? La maire socialiste, Hélène Burgat, a choisi de marcher derrière Macron… de même que son principal opposant municipal, l’élu Modem Jérôme Hommais, 18 % des voix en 2014. Le tout dans un comité concurrent. Voilà pour le pitch de départ, forcément savoureux. Mais si vous voulez du sang, passez votre chemin : ici, on ne se tire pas dans les pattes.

« M.Hommais doit voter 80/90 % des délibérations du conseil municipal, nous glisse Nicolas Gosselin, le chef de cabinet. « On sait faire la différence entre le combat national et l’agenda local, complète l’intéressé. On se rassemble sur l’essentiel et c’est une belle illustration de ce que veut faire En Marche ». Fort bien, on a voulu voir de nos propres yeux à quoi ressemblait cet essentiel qui entend rassembler assez de Français pour porter l’ancien Ministre de l’économie jusqu’à l’Elysée.

« On sait faire la différence entre le combat national et le combat local »

Rendez-vous le matin sur le marché d’Hérouville, une commune voisine. « Un bel exemple de rénovation sociale qui fonctionne, avec une mixité positive », nous glisse un bon connaisseur du quartier, tract du programme petit format de Macron en main. Avec lui, Arielle, Mamadou, ou encore Luc, le plus actif au contact des habitants. Cet ancien sarkosyste explique avoir évolué sur la thématique de la justice sociale. « Tout le monde n’a pas les mêmes chances au départ dans la vie, il faut davantage de solidarité ». Un macroniste de droite, donc, qui a rejoint le mouvement il y a deux semaines, par un autre comité.

« On nous a encouragés à créer des comités un peu partout, mais au final, tout le monde travaille ensemble, peu importe d’où il vient et où il s’est inscrit », résume Elisabeth Maillou, la référente du département. On sent bien que cette histoire la chatouille un peu quand même, comme si on avait décidé de venir pour de mauvaises raisons. Oui et non, on est simplement curieux de voir comment l’expérience de déroule.

Jérôme Hommais (à gauche), soutien Emmanuel Macron, comme madame le maire de Mondeville. - J.L.

Qu’est-ce qui a convaincu Jérôme Hommais de rejoindre Macron ? « Sa capacité de rassembler, de faire le pont entre différentes sensibilités. Et puis son optimisme. Il défend l’image d’une France innovante et libre, qui croit en l’Europe et qui ne monte pas les Français les uns contre les autres. Tout le contraire du Front National et de Marine Le Pen ». Petite escale à propos devant un étal rempli de drapeaux du monde entier. Celui de l’Europe est bien en évidence, mais il ne se vend pas, rigole le vendeur. « Il marche beaucoup moins bien depuis quelques années ».

« Ce n’est pas un marqueur problématique, juge pourtant Jérôme Hommais. En Marche ! est d’accord avec le constat d’une Europe qui ne protège pas assez ». L’argument le plus mis en avant, ici ? Le fameux treizième mois promis aux petits salaires grâce au transfert de certaines cotisations sur la CSG. Et la suppression du Régime social des indépendants pour les commerçants.

Une mesure qui ne sera jamais abordée lors de la réunion du soir, organisée dans la petite salle des fêtes de Mondeville. Une petite vingtaine de personnes autour de la table, un peu moins que prévu, la faute, peut-être, au match de foot au même moment entre Avranches, le petit poucet de la région, et le grand PSG. Hélène Burgat, la maire PS en maîtresse de cérémonie, et avec elle, des profils très variés. Deux médecins, un plombier chauffagiste, un ancien directeur général des services d’une collectivité, un ex-sidérurgiste, un spécialiste des questions fiscales…

La plupart se réclament de gauche, et c’est d’ailleurs pour cette raison que Nicolas Gosselin, le bras droit, préfère travailler à côté du comité de Jérôme Hommais plutôt qu’avec. « Pour les gens de gauche, c’est quand même compliqué de se pointer à une réunion et de discuter avec certaines personnes avec qui on s’est parfois disputés violemment par le passé ».

« Personne ne sait comment ça va finir, c’est excitant »

Parmi ceux présents ce soir-là, peu ou pas d’indécis, mais des macronistes convaincus qui sont venus discuter du programme. Tout ne leur va pas. Ici, on réclame de contraindre les médecins à s’installer dans les déserts médicaux, là on s’en prend au corps enseignant, coupable de ne pas préparer suffisamment la jeunesse aux défis du monde du travail. On rappelle à chaque fois la mesure du programme d’Emmanuel Macron qui s’en rapproche le plus. La discussion s’enflamme sur l’ISF, « un totem idéologique inefficace qu’il faudrait faire tomber », puis sur l’interdiction du téléphone portable au collège, une idée qui n’a pas que des défenseurs, loin de là. « C’est son côté vieille France », plaisante Hervé Jean, le médecin.

La discussion se termine sur les législatives. Emmanuel Macron, s’il remporte l’élection, aura-t-il les moyens de gouverner avec une majorité stable ? A Mondeville, Hélène Burgat n’a pas totalement tourné le dos au Parti socialiste. Elle a déjà dit qu’elle apporterait en juin son soutien à Laurence Dumont, la députée sortante, « par fidélité personnelle ». En face, probablement, un adversaire labellisé En Marche ! Jérôme Hommais, qui sait ? « Une investiture, ça ne se refuse pas, mais aujourd’hui on parle des présidentielles et du premier tour. Aux municipales, j’ai découvert après coup que j’avais des gens de Chasse, pêche, nature et tradition dans ma liste. Les gens de bonne volonté pourront toujours s’entendre » Les gens de bonne volonté pourront toujours s’entendre

« On attend s’en savoir plus sur les investitures, rétorque Nicolas Gosselin. Bien sûr, on sait que M. Hommais a des ambitions locales et qu’il sera un adversaire demain, mais ça n’enlève rien à l’excitation du moment. Ce qui se passe est totalement nouveau, personne ne sait comment ça va se finir. Mais ici, personne ne boudera la photo de la victoire, s’il y a victoire ». Après, c’est une autre histoire.

