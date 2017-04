Elections

POLITIQUE C’est François Hollande qui a déclenché l’affaire ? « Oui, bien sûr », a réaffirmé François Fillon...

François Fillon lors du débat présidentiel le 4 mars 2017 - LIONEL BONAVENTURE / POOL / AFP

20 Minutes avec AFP

François Fillon a prévenu. Ce jeudi, le candidat LR à la présidentielle a affirmé avoir « toutes les indications » qui lui permettront de poursuivre en justice « tous ceux qui sont à l’origine » de la révélation de l’affaire sur les emplois présumés fictifs de son épouse, mettant une nouvelle fois en cause le chef de l’Etat François Hollande.

« Ca fait deux mois et demi qu’on m’empêche de faire ma campagne. Et j’ai toutes les indications qui me permettront le moment venu de poursuivre ceux qui ont fait ça. Parce qu’il ne faut pas croire que je vais lâcher les accusations que j’ai lancées contre ceux qui ont déclenché cette opération », a déclaré François Fillon sur France Inter.

"- Je poursuivrai tous ceux qui sont à l'origine de cette affaire.

- Vous dites que c'est F. Hollande ?

- Bien sûr." pic.twitter.com/OC4svPZz7z — France Inter (@franceinter) April 6, 2017

C’est François Hollande qui a déclenché l’affaire ? « Oui, bien sûr »

« J’ai les dates, les jours, les personnes qui ont communiqué les documents, etc. Ca viendra, le moment venu je poursuivrai tous ceux qui sont à l’origine de cette affaire », a insisté l’ancien Premier ministre. C’est François Hollande qui a déclenché l’affaire ? « Oui, bien sûr », a réaffirmé François Fillon.

Les documents au départ des premières révélations, « je sais d’où ils viennent. Ils viennent d’un service de l’Etat ». Au Canard enchaîné, « on leur a porté », a affirmé plus tard François Fillon, évoquant « des pratiques qui ne sont pas démocratiques »

« Il n’y a jamais eu de cabinet ni noir, ni gris, ni blanc ni jaune »

Interrogé sur Franceinfo, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement et proche de François Hollande, a parlé en retour d'« accusations diffamatoires ».

« La justice est indépendante et il n’y a jamais eu de cabinet ni noir, ni gris, ni blanc ni jaune. Et c’est l’honneur de François Hollande ». « La justice, et ça François Fillon ne veut pas l’accepter, a été indépendante dans la conduite des affaires judiciaires, c’est un acquis de ce quinquennat », a dit Stéphane Le Foll.

« Cette manière de faire de la politique n’est pas à la hauteur de l’engagement d’un homme politique qui entend gouverner un pays », a insisté le ministre de l’Agriculture.

« Mon image a été abîmée »

François Fillon avait mis en cause le chef de l’Etat et son supposé « cabinet noir » le 21 mars sur France 2. François Hollande avait rétorqué que François Fillon était « en deçà » de la « dignité » qui sied à une campagne présidentielle.

« Mon image a été abîmée par cette manipulation. Vous connaissez un nombre considérable de responsables politiques qui ont été dans la situation où je suis et qui ont été blanchis après deux ou trois ans de procédures », a dit ce jeudi le candidat LR.

« Quant à mon rapport à l’argent, j’ai déjà fait remarquer à tous ceux qui me posent la question que j’ai moins de patrimoine que Jean-Luc Mélenchon ».

Va-t-il poursuivre Philippe Poutou, comme il l’a laissé entendre lors du débat après les virulentes attaques du candidat du NPA ? « Je me réserve la possibilité de poursuivre toute personne qui piétine ma présomption d’innocence ».

