Elections

SURVIVANT François Fillon était ce jeudi en meeting à Quimper (Finistère) où il a notamment exposé son programme aux côtés de François Baroin...

François Fillon en meeting à Quimper, le 30 mars 2017. - JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Louis Mbembe avec AFP

François Fillon a endossé ses habits de combattant ce jeudi à Quimper. « Mes amis, je résiste ! », a assuré l’ancien Premier ministre, arrivé avec une demi-heure de retard dans une salle comble qui a patienté en entonnant à deux reprises La Marseillaise et en scandant « Fillon président ! » ou « Les Bretons avec Fillon ». Selon son entourage, quelque 3.500 personnes étaient réunies au Parc des expositions de Quimper.

« Je résiste et je m’oppose à ce pouvoir socialiste qui a tellement échoué, qui a perdu toutes les batailles, mais qui a décidé par tous les moyens d’organiser sa succession et d’empêcher l’alternance, cette alternance à laquelle aspire une France silencieuse et qui n’en peut plus », a poursuivi le candidat LR.

Vous étiez plus de 3 500 ce soir à Quimper : un grand merci pour votre accueil ! Je compte sur vous ! #FillonQuimper pic.twitter.com/lCLQeTyIut — François Fillon (@FrancoisFillon) March 30, 2017

Macron et Hamon dans le colimateur

Une France « qui n’en peut plus du chômage, de la paralysie économique, de la repentance, de l’insécurité, de la perte d’autorité dans tous les domaines », a-t-il énuméré, avant de dénoncer « les attaques personnelles dont la mise en scène est sans équivalent dans notre histoire récente ». Mon objectif « ce n’est pas de continuer la politique hollandaise du "pas de bol" et du "pas de vague" comme le fera monsieur Macron qui en a été l’inspirateur », a en outre assuré François Fillon.

>> A lire aussi : Un passage passé inaperçu de «Bienvenue Place Beauvau» n’arrange pas vraiment Fillon

Le candidat d’En Marche ! a été pris à partie par François Baroin, sénateur-maire (LR) de Troyes, qui l’a qualifié de « candidat dans la soute » de la gauche, par rapport à « Benoît Hamont, l’officiel ». Dans la matinée, François Fillon a participé avec six autres candidats à la présidentielle à un « grand oral » devant le congrès de la FNSEA réuni à Brest. Le candidat des Républicains a été le plus applaudi, déclarant qu’il fallait « arrêter d’emmerder les agriculteurs » qui cumulent « les difficultés ».

Je veux que les agriculteurs soient reconnus et traités comme des entrepreneurs à part entière. #FillonQuimper pic.twitter.com/iwfVq70fGD — François Fillon (@FrancoisFillon) March 30, 2017

Mots-clés :