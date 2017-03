Elections

DECLARATIONS « Le monde du travail tient sa revanche : il a son candidat », a déclaré ce mercredi au Havre Jean-Luc Mélenchon...

Jean-Luc Mémenchon en meeting au Havre, le 29 mars 2017. - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Louis Mbembe

Jean-Luc Mélenchon s’est érigé en candidat du « monde du travail », ce mercredi, lors d’un meetin au Havre, promettant d’abrogerla loi El-Khomri, de discuter des 32 heures ou de rétablir la retraite à 60 ans.

On peut remettre la retraite à 60 ans avec 40 annuités ! #JLMLeHavre https://t.co/pwmLeyKFvF — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 29, 2017

« On ne peut pas tourner autour du pot de la répartition de la richesse : il va falloir que les uns en lâche un morceau pour que les autres en aient un bout », a lancé le candidat de La France insoumise devant une salle comble, réunissant selon son équipe environ 5.000 habitants de cette ancienne « ville rouge ».

Il a promis à nouveau d’abroger la loi travail pour rétablir la primauté de la loi sur l’accord de branche, mais aussi pour restaurer la médecine du travail ou approfondir la réduction du temps de travail. « Ouvrir la discussion sur les 32 heures, d’accord, on l’ouvrira, (mais) nous allons d’abord et sans discussion revenir aux 35 heures », et « nous allons revenir sur les heures supplémentaires que la loi El-Khomri a ramenées de 25 % à 10 % » de rémunération en plus comparé à une heure normale, a développé Jean-Luc Mélenchon.

La pénibilité au travail au cœur du discours

Contre « le capitalisme qui vous taxe et vous rançonne », le candidat de La France insoumise a défendu le droit de « vivre une vie tout simplement, avec sa famille avec les siens », rendant hommage à nouveau aux personnes mortes à cause de leur travail.

Dans le capitalisme de notre époque on ne peut s'en sortir qu'en trichant, en mentant, en volant. #JLMLeHavre https://t.co/pwmLeyKFvF — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 29, 2017

« Ces choses simples là, on n’en parle jamais. Et si je n’y étais pas, personne n’en parlerait jamais », a affirmé le candidat et eurodéputé, en évoquant les conditions de vie des dockers rencontrés dans la matinée en visitant le port du Havre.

Le plus difficile pour eux, a-t-il dit, ce n’est pas « de porter de grosses charges », mais de n’apprendre leurs horaires de travail que du jour pour le lendemain. « Les gens le payent dans leur vie : leur santé, leur vie de couple abîmée par des horaires improbables », a-t-il souligné.

A propos des propositions du candidat de la droite François Fillon sur le temps de travail, Jean-Luc Mélenchon a estimé que « ce n’est même plus le XIXe siècle là ! » « Il est pour l’abrogation des 35 heures mais ça ne suffit pas, il est pour la suppression de la durée légale du travail : vous devez bosser, parce qu’il faut bien que quelqu’un bosse ! », a-t-il ironisé, en référence aux soupçons d’emploi fictif de Penelope Fillon.

