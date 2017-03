Elections

DECLARATIONS Benoît Hamon a livré ce mercredi à Lille un virulent réquisitoire contre Marine Le Pen et le Front national qui à « chaque problème ne cherche pas une solution mais un coupable »...

Benoît Hamon a été particulièrement vindicatif à l'égard du FN ce mercredi à Lille. Devant plus de 3.000 personnes, le candidat à l'élection présidentielle s'est inquiété du « doute » qui saisit « la région » des Hauts-de-France et « qui a un nom, les Le Pen ». « Le Front national colonise la société française, nous abreuve de questions répétitives, obsesssionnelles. Il transforme une inquiétude légitime, prend cette colère, l'oriente, la transforme en haine de l'autre, en rejet de ce qui est différent », a prévenu le candidat socialiste en préambule de sa diatribe.

Le Front national transforme la colère légitime des travailleurs en haine de l’autre, en rejet de ce qui est différent #HamonLille pic.twitter.com/aKH20awIdq — Benoît Hamon (@benoithamon) March 29, 2017

Que ce soit en matière de chômage, de « l'austérité mortifère » pratiquée en Europe, du terrorisme, « pour chaque problème, il (le FN) ne cherche pas une solution mais un coupable », s'est indigné Benoît Hamon. Selon lui, le Front national « aspire l'indignation des travailleurs, les monte les uns contre les autres, Français contre étrangers, salariés contre chômeurs, travailleurs pauvres contre bénéficiaires des minimas sociaux et tous contre les musulmans ».

L'ancien ministre de l'Education s'en est aussi pris violemment à Marine Le Pen, « une grande bourgeoise qui se prétend femme du peuple » et dont les principes, en matière « de laïcité ou sur les femmes » sont « toujours rétrogrades et réactionnaires ». « Elle a hérité de son père des idées, des réseaux et des méthodes », a-t-il poursuivi.

Hamon dénonce une « mafia »

« Cette candidate je l'appellerai Madame Le Pen car elle est l'héritière totale de son père », a estimé Benoît Hamon, en refusant de la nommer par son prénom. « Je l'appellerai Mme Le Pen car je ne ne veux pas tomber dans le piège de son imposture », évoquant successivement « l'imposture démocratique », « historique » et « sociale » incarnée, selon lui, par la candidate du FN. « Comment appelle-t-on un groupe de femmes et d'hommes qui veulent imposer la loi du silence aux voix divergentes par l'intimidation permanente », a interrogé le candidat socialiste.

« Comment appelle-t-on un parti dont la dirigeante mise en examen se joue de la justice, et refuse de se présenter devant elle ? Comment appelle-t-on un groupe dont la colonne vertébrale est une dynastie familiale entourée d'hommes sans scrupule », a-t-il encore demandé. « Dans d'autres pays, on appelle ça la mafia ! En France, on appelle ça le Front national », a-t-il raillé, affirmant que Mme Le Pen préparait « une France aux ordres, une France au garde-à-vous, une France muselée ». « Le Pen cherche des boucs émissaires, moi je propose des solutions aux Français », a encore assuré Benoît Hamon.

