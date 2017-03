Elections

POLITIQUE Le Youtubeur s’est basé sur les analyses de Greenpeace pour brocarder les programmes des cinq plus gros candidats à l’Elysée. Il livre son analyse en vidéo chaque semaine…

Capture d'écran de la vidéo de Greenpeace France et Nicolas Meyrieux, qui analyse le programme écologique de Benoît Hamon. - Greenpeance France/ Nicolas Meyrieux

B.D.

Et si on parlait programme ? Alors que la campagne présidentielle 2017 est marquée par les affaires et les trahisons, Greenpeace France et l’humoriste Nicolas Meyrieux proposent une série de vidéos sur le fond. En l’occurrence, le programme écologique des cinq plus gros candidats à l’Elysée.

Après celui de François Fillon la semaine dernière, qui, selon le Youtubeur, « n’a rien compris à l’écologie » en bon « Donald Trump pauvre », et avant Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c’est Benoît Hamon qui en prend pour son grade cette semaine. Car Nicolas Meyrieux - qui s’est fait connaître via sa chronique d’actu La Barbe - s’est basé sur les analyses de Greenpeace pour brocarder lesdits programmes.

