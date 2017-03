Elections

DECLARATIONS Le candiat du Parti socialiste s’est exprimé devant la presse…

Le candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon a appelé ce mercredi les communistes et le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à « unir leurs forces aux (s)iennes », après la décision de Manuel Valls de rallier Emmanuel Macron.

J'appelle les sociaux-démocrates, communistes et J-L Mélenchon attachés au progrès social et à la démocratie à unir leurs forces aux miennes pic.twitter.com/B3lI2svrEO — Benoît Hamon (@benoithamon) March 29, 2017

« La gauche, pour gagner, doit se rassembler et j’appelle à ce qu’elle le fasse maintenant (…) J’appelle désormais tous les électeurs, ceux qui sont engagés dans la lutte contre les injustices, j’appelle les sociaux-démocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon, à réunir leurs forces aux miennes », a déclaré Benoît Hamon lors d’une allocution devant la presse à son QG.

Hamon demande à ses électeurs de « sanctionner »

Le candidat PS à l'élection présidentielle a également lancé un « appel solennel » aux électeurs de gauche après le soutien apporté par Manuel Valls à Emmanuel Macron, leur demandant de « sanctionner ceux qui se prêtent à ce jeu morbide ».

Je lance un appel aux citoyens: réagissez, sanctionnez et tournez la page de cette vieille politique, de ceux qui bafouent leurs convictions pic.twitter.com/MiGUFU0G9F — Benoît Hamon (@benoithamon) March 29, 2017

« Je vous demande de réagir, je vous demande de sanctionner ceux qui se prêtent à ce jeu morbide et je vous demande en même temps de tourner la page de cette vieille politique, de tourner le dos à ces politiciens qui ne croient plus en rien et qui vont là où le vent va, au mépris de toute conviction », a-t-il déclaré lors d’une déclaration à la presse.

