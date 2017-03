Elections

PRESIDENTIELLE Chaque matin, « 20 Minutes » vous livre les trois informations marquantes de la campagne…

L'ex-Premier ministre Manuel Valls au soir de sa défaite à la primaire PS le 29 janvier 2017 à Paris - Christophe Ena/AP/SIPA

Guillaume Novello

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

La décision du jour : Manuel Valls annonce qu’il votera Emmanuel Macron

Manuel Valls a finalement rallié Emmanuel Macron, son ancien ministre. L’intéressé a répondu à la question fatidique lors d’une interview ce mercredi matin avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Ce n’était d’ailleurs plus qu’un secret de polichinelle. En effet, lors d’une réunion avec ses proches, mardi soir, Manuel Valls aurait affirmé que « le vote utile, face à Le Pen, c’est Macron », rapporte Le Parisien.

Benoît Hamon lui-même ne se faisait plus d’illusions. Dimanche soir sur France 2, il avait dénoncé à l’avance sa « mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls à la candidature d’Emmanuel Macron », prévue selon lui pour cette semaine. L’ancien Premier ministre avait pourtant promis de soutenir le vainqueur de la primaire à gauche. Mais ça, c’était avant.

La citation du jour : Penelope Fillon a été mise en examen « dans la logique d’une enquête et d’une instruction conduites exclusivement à charge »

Les avocats de l’épouse de François Fillon étaient particulièrement remontés contre la justice mardi soir. A l’issue d’une audition au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, Penelope Fillon a été mise en examen pour « complicité et recel de détournement de fonds publics », « complicité et recel d’abus de biens sociaux » et « recel d’escroquerie aggravée ».

Son avocat, Me Pierre Cornut-Gentille, a violemment contre-attaqué en estimant, dans un communiqué, que « les magistrats instructeurs ont décidé de mettre en examen Penelope Fillon, dans la logique d’une enquête et d’une instruction conduites exclusivement à charge, au mépris de la séparation des pouvoirs et de la présomption d’innocence, dans des délais de rapidité hors norme ».

Le meeting du jour : Benoît retrouve Martine à Lille

Le candidat du parti socialiste à la présidentielle sera en meeting ce soir à Lille en compagnie de Martine Aubry, la régionale de l’étape et l’un de ses principaux soutiens dans la campagne. L’ancienne première secrétaire du PS avait apporté son appui à Benoît Hamon dès le lendemain du premier tour de la primaire organisée par le PS. Le Brestois trouvera donc dans la capitale du Nord un peu de réconfort dans une campagne qui ne lui fait pas de cadeaux.

