Elections

COMITE D'ACCUEIL Après les casseroles et les œufs au Pays Basque…

Quelques manifestants attendaient François Fillon au Pays Basque - IROZ GAIZKA / AFP

Manon Aublanc avec AFP

La campagne de François Fillon n’est décidément pas un long fleuve tranquille. Le candidat de la droite à l’élection présidentielle a été contraint de changer de train, ce lundi, alors qu’il circulait dans une rame en direction du Croisic (Loire-Atlantique) pour échapper à un concert de casseroles, a constaté une journaliste de l’AFP.

En décalant son train, voilà le comité d'accueil qu'a évité Fillon au Croisic pic.twitter.com/Xyve8vduKn — Matgoa (@Matgoa) March 27, 2017

Les casseroles et des œufs au Pays Basque

En déplacement à Nantes, l’ancien Premier ministre a ainsi préféré se soustraire au comité d’accueil de plusieurs dizaines de militants, comme lors de sa précédente visite le week-end dernier au Pays Basque où, en plus du traditionnel concert de casseroles d’opposants, il a également été accueilli avec des jets d’œufs et de tomates.

Accueil houleux pour Fillon dans une exploitation du Pays basque #AFP pic.twitter.com/WHkbwBqCMk — Agence France-Presse (@afpfr) March 25, 2017

« Plus ils manifesteront, plus les Français me soutiendront », avait commenté le week-end dernier l’ancien Premier ministre.

Le candidat des Républicains, dont la campagne est entachée par les révélations sur les emplois présumés fictifs de son épouse lorsqu’il était député, a par ailleurs annulé son déplacement à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Il s’est rendu à La Turballe (Loire-Atlantique) ce lundi après-midi.

