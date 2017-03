Elections

DEFECTION Mais le candidat socialiste « ne lui en veut pas »…

S’il ne « constitue pas une surprise », ce ralliement est un coup dur pour Benoît Hamon, qui peine à rassembler sa famille politique. Le candidat socialiste à l’élection présidentielle ne s'« attendait pas » à « autant de trahisons », a-t-il déclaré ce vendredi sur Europe1, interrogé sur le ralliement du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron.

Sur Jean-Yves Le Drian "Je ne lui en veux pas car je n’attendais rien de lui" @BenoitHamon #Elections2017 pic.twitter.com/GfVN5UFzHe — Europe 1 (@Europe1) March 24, 2017

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de trahisons. Parce que ce sont des trahisons, des trahisons pas de moi, je ne demande rien, mais d’une histoire, de valeurs que nous représentons, de la place qui doit être celle de la gauche », a déclaré Benoît Hamon.

"Je veux prendre mes distances avec cette gauche qui pour gouverner renonce à être de gauche" déclare @benoithamon #Elections2017 pic.twitter.com/SKYT5EwqlP — Europe 1 (@Europe1) March 24, 2017

Un ralliement de premier choix pour Macron

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a confirmé vendredi dans Ouest-France son soutien à Emmanuel Macron, un ralliement de poids critiqué par Benoît Hamon qui accuse ce pilier du gouvernement de trahir le vote de la primaire PS.

Il fait l’éloge d’un candidat qui « allie le volontarisme - refuse l’inaction, la rente, le déclinisme - et le pragmatisme en proposant des actions réalistes et financées ». « Mon choix est conforme à mon histoire, à mes convictions », et face au risque que « la candidate du Front national soit en tête au premier tour (…), Emmanuel Macron est pour moi le seul qui porte les valeurs qui sont les miennes », insiste le président de la région Bretagne.

C’est le seul ralliement qu’avait publiquement souhaité le candidat d'En Marche !. «Je suis toujours heureux qu’il y ait des femmes et des hommes de conviction qui nous rejoignent », a réagi par avance Emmanuel Macron, jeudi dans l’Yonne.

« Jean-Yves Le Drian, c’est un responsable politique pour lequel j’ai beaucoup de respect et qui, en Bretagne, a construit justement une majorité de projet qui est assez voisine de la démarche qui est la nôtre », a-t-il relevé.

