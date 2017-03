Elections

Nicolas Hulot - UGO AMEZ/SIPA

20 Minutes avec AFP

Leur mot d’ordre, la solidarité. Nicolas Hulot et près de 80 ONG dont Emmaüs, ont lancé ce jeudi un « appel des solidarités », pour peser sur la présidentielle et y « insuffler un supplément d’âme ». « La solidarité est-elle une option ou une condition à la paix sociale et à la paix dans le monde ? », s’est interrogé sur France Inter Nicolas Hulot, pour qui « il faut lui donner une autre dimension » : c’est « un appel pour que nous ne soyons pas seulement guidés par la peur ».

« Les crises que nous traversons sont toutes liées à un déficit de solidarité », estiment les associations signataires de l’appel.

Haro sur la fraude fiscale

Cette démarche de quelque 80 associations - inédite par son ampleur - veut pousser les politiques à faire de ce principe la pierre angulaire de leur action. Parmi ces ONG figurent le WWF, Greenpeace, la Fondation Abbé Pierre, Les Petits frères des pauvres, Action contre la faim, ou encore Médecins du monde, le Secours catholique, le Secours islamique, ou SOS Racisme.

.@N_Hulot L'Appel des solidarités c'est exiger et imposer des préalables en préférant le NOUS au JE #RepondonsPresent @RepondonsP pic.twitter.com/dLP0BcdQ4T — Fondation Hulot (@fondationhulot) March 23, 2017

Priorité mise en avant, « la lutte contre les inégalités, la fraude, l’évasion fiscale, l’impunité des banques, des politiques ou des multinationales ».

Partage des richesses et écologie

« Tout le monde parle d’équité ou de solidarité, très bien. Mais comment partager la richesse quand elle se concentre dans les mains de quelques-uns ? Comment la solidarité peut s’exprimer quand l’évasion fiscale représente l’équivalent de notre déficit budgétaire ? C’est impossible ! », a lancé le leader écologiste.

« A-t-on besoin d’être à la gauche de la gauche pour exiger que ce soit une priorité diplomatique, française et européenne ? », a-t-il ajouté. « La violence latente n’est pas née par hasard […] Si nous aspirons à des relations pacifiques, il faut changer de focus et faire que les solidarités deviennent le 1er critère dans nos choix de politiques. »

Autre priorité, l’écologie : « c’est aussi la solidarité avec nos enfants, avec ceux qui sont victimes du changement climatique », a fait valoir l’ex-envoyé spécial de François Hollande pour le climat.

Se compter pour peser

Pas question en revanche pour le collectif de donner une consigne de vote. En revanche les initiateurs du mouvement donnent rendez-vous d’ici un an pour faire le bilan des progrès et reculs. Un panel de solutions sera remis aux parlementaires à la rentrée.

L’appel insiste aussi sur la solidarité avec les personnes en difficulté ou discriminées en défendant l’accès aux soins, au logement, à l’éducation et l’égalité des territoires. La solidarité internationale est mise en avant.

Le texte s’adresse à ceux qui « sont parfois envahis par un sentiment d’impuissance », qui « continuent à s’entraider là où on nous dit qu’il faudrait se replier » ou qui « protègent la nature là où d’autres veulent la détruire », disent les ONG.

Chaque citoyen est invité à signer l’appel sur le site www.appel-des-solidarités.fr ou gratuitement par SMS au 32321 en tapant le mot « Présent ».

