Manuel Valls lors d'un meeting pendant les primaires socialistes, le 27 janvier 2017. - Frederick FLORIN / AFP

Noémie Seguin

Valls se fait taper sur les doigts par la Haute Autorité de la primaire PS

Mauvais perdant Manuel Valls ? C’est ce qu’à l’air de penser la Haute Autorité des primaires citoyennes. Dans un communiqué, cette instance a dénoncé mercredi le « comportement » de l’ancien premier ministre qui, en ne parrainant pas Benoît Hamon et en critiquant son programme, « contrevient gravement au principe de loyauté et à l’esprit même des primaires ». Adversaire malheureux de Benoît Hamon au second tour de la primaire, Manuel Valls rumine. Dans le JDD dimanche dernier, il dénigrait le programme tout entier du candidat socialiste qu’il est pourtant censé soutenir…

Les candidats se mettent à nu… financièrement

Qui possède quoi ? Les candidats à la Présidentielle ont dû détailler leurs biens immobiliers, leurs comptes bancaires ou encore les véhicules dont ils sont propriétaires. Des déclarations faites sur l’honneur, mises en lignes mercredi soir par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. La Twittosphère s’est amusée de certaines déclarations (celle du candidat David Asselineau, qui souhaite sortir de l’euro, a été faite en francs) ou agacée de certaines autres. Premier dans la ligne de mire, François Fillon, qui a déclaré deux nouveaux prêts entre le 16 décembre et le 16 mars, dont un de 30.000 euros provenant de sa fille… Plus d’informations ici.

Les candidats tweetent tous en chœur leur soutien à Londres

La campagne présidentielle s’est mis en pause le temps d’une journée pour afficher soutien et solidarité avec le peuple britannique qui se remet doucement de l’attaque terroriste perpétrée mercredi à Londres. Voici les tweets, non-exaustifs, des candidats qui auront peut-être, dans quelques semaines, à gérer à leur tour la menace terroriste.

J'assure de mon soutien et de ma solidarité le peuple britannique à nouveau la cible de la barbarie. #Londres #Westminster — François Fillon (@FrancoisFillon) March 22, 2017

Amitié et soutien au peuple britannique et aux victimes des attaques terroristes de #Londres. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 22, 2017

Pensées émues et solidarité avec Londres. Debout contre la terreur, nous ne tremblerons jamais face à la haine. Nous sommes ensemble. — Benoît Hamon (@benoithamon) March 22, 2017

À Londres, encore la terreur, mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches. Notre détermination n'aura pas de limite. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 22, 2017

