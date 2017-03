Elections

Manon Aublanc

Les déclarations de patrimoine des onze candidats à l’élection présidentielle ont été publiées, ce mercredi, par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et les twittos n’ont pas tardé à s’emparer du sujet, mettant en avant certaines déclarations plus surprenantes que d’autres.

David Asselineau

Le candidat pour l’Union Populaire Républicaine, qui souhaite sortir de l’euro, a fait une partie de sa déclaration en francs.

François #Asselineau déteste tellement l'euro qu'il fait (en partie) sa déclaration de patrimoine en francs. https://t.co/kQYFnx7h0m — Margaux Baralon (@MargauxBaralon) March 22, 2017

Une partie de la décla de François Asselineau est... en francs. https://t.co/PbYuPpAFuI pic.twitter.com/RvOqbyGbnA — Raphaël Godet (@Raphaelgodet) March 22, 2017

Jacques Cheminade

Le candidat lunaire, qui prédisait en 2012 l’accès à Mars pour des humains d’ici trois générations, a quelque peu amusé les twittos en déclarant une grande collection d’objets d’art préhistoriques et précolombiens.

Fun fact : Jacques Cheminade possède une collection d'objets d'art préhistoriques et précolombiens évaluée à 18.000 euros pic.twitter.com/VIp0uI47cD — Sylvain Chazot (@sychazot) March 22, 2017

François Fillon

Le candidat des Républicains a (encore) été le sujet d’un grand lot de réactions (et de railleries). Pour cause, entre sa précédente déclaration de patrimoine et celle aujourd’hui, deux nouveaux prêts sont apparus.L’un de 30.000 euros, provenant de sa fille et l’autre de 50.000 euros, nommé « prêt entre particulier ».

Entre le 16 décembre et le 16 mars, deux nouveaux prêts sont apparus sur la déclaration de patrimoine de François #Fillon. #CommeParMagie pic.twitter.com/O7TAPNAad8 — Ellen Salvi (@ellensalvi) March 22, 2017

Dans la déclaration de Fillon à la HATVP pour la présidentielle. Savoureux 😂 pic.twitter.com/IYBOggVH3j — MaîtreZemky (@MaitreZemky) March 22, 2017

