POLITIQUE Onze candidats disputeront le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril, a annoncé ce samedi le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, après validation de la liste complète des parrainages...

Onze candidats sont en lice pour accéder à l'Elysée. - Patrick Kovarik AFP

Louis Mbembe

C’est désormais entériné. Trois candidats, Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade, se sont qualifiés in extremis et rejoignent sur la liste les huit premiers candidats à avoir recueilli 500 signatures : François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen et François Asselineau.

