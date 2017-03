Elections

PRESIDENTIELLE A la fin des années 1990, l’UDF avait préféré mettre au ban celui qui avait signé une alliance avec le parti d’extrême droite…

Charles Millon, ex-député UDF de l'Ain, exclu de sa famille politique pour s'être allié au FN, rejoint l'équipe de campagne de François Fillon. - K.Tribouillard / AFP

A.B.

Selon les informations de C politique, l’émission diffusée sur France 5, Charles Millon rejoint la (nouvelle) nouvelle équipe de campagne de François Fillon. Toujours selon les informations de l’émission politique de France 5, la place de Charles Millon dans l’organigramme du candidat de la droite et du centre devrait être dévoilée dès les prochains jours. L’intéressé a d’ailleurs confié aux journalistes de l’émission qu’il serait en charge de la thématique « Ensemble pour la France ».

Info #CPol : Charles Millon rejoint l'équipe de campagne de François Fillon dans l'organigramme dévoilé la semaine prochaine — C Politique (@CPolF5) March 12, 2017

C.Millon ns confirme être en charge de la thématique Ensemble pr la France. Info Confirmée pr 2 autres sources qui le cotoient aux réunions. — Camille Girerd (@CamilleGirerd) March 13, 2017

Largement relayée au cours des dernières heures, l’arrivée de Charles Millon au sein de l’équipe de campagne de François Fillon a pourtant été démentie ce lundi par le candidat, lors de la conférence de presse donnée depuis son QG de campagne, durant laquelle il a détaillé son programme.

Charles Millon semblait pourtant s'être rapproché du candidat Fillon ces dernières semaines. Le 4 mars dernier, il était installé au premier rang lors du meeting d’Aubervilliers de François Fillon, avant d’apparaître quelques jours plus tard place du Trocadéro lors du rassemblement en soutien au candidat Fillon.

Indésirable à droite

Si le nom de Charles Millon ne vous dit peut-être pas grand-chose, l’homme n’est pourtant pas un nouveau venu dans le monde de la politique. Ni un inconnu, lui qui a fait grand bruit il y a près de vingt ans pour s’être allié au Front national. Député UDF de l’Ain, ministre de la Défense de Jacques Chirac et président du groupe UDF à l’Assemblée nationale, il est exclu de sa famille politique en 1998 après son élection à la présidence de la région Rhône-Alpes, obtenue grâce aux voix du FN. Dès lors, Charles Millon est indésirable à droite.

Le Monde, sept. 1998 : à l'époque, allié au #FN, #Millon était mis au ban de la droite. Aujourd'hui, il intègre l'équipe de #Fillon. pic.twitter.com/pg8bzjJNI3 — Christian Delporte (@chdelporte) March 12, 2017

Trois ans plus tard, c’est donc en tant que candidat dissident qu’il se présente aux élections municipales de Lyon. Et en 2008, c’est sans le soutien de l’UMP, et sans succès, qu’il se présente aux élections sénatoriales. Mais cela n’a pas empêché Charles Millon d’apporter son soutien au candidat Fillon dans l’entre-deux tours de la primaire à droite.

Figure de la droite ultra-conservatrice

Outre son alliance avec le parti frontiste, Charles Millon s’est aussi illustré comme une figure de la droite catholique ultra-conservatrice. Avec son épouse, la philosophe Chantal Delsol, Charles Millon s’est prononcé à de nombreuses reprises sur le mariage pour tous, dont le couple est un fervent opposant. La philosophe s’était d’ailleurs, dès la fin des années 1990, farouchement opposée au Pacs.

Si l’arrivée de Charles Millon dans l’équipe de campagne de François Fillon ne ravira sans doute pas la totalité des troupes, elle devrait à tout le moins enchanter Charles Beigbeder, proche de Charles Millon, qui avait par le passé déclaré qu’il « n’hésiterai [t] pas à soutenir le FN ». Début 2015, les deux hommes fondaient « Phenix », un think tank à leur image, ultra-conservateur et de droite, avec Julie Graziani, figure de la Marche pour la vie et Anne Lorne, ex-responsable de la Manif pour tous. Peu productive, l’entité, qui avait vocation à fournir un programme clé en main pour la présidentielle, devient « l’Avant-garde », sous l’impulsion de Charles Millon et Charles Beigbeder. Un réseau collaboratif tout aussi ultra-conservateur que « Phenix ».

