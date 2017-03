Elections

IMAGE La mise en scène de son couple fait partie des stratégies de communication des prétendants à l'Elysée...

Emmanuel et Brigitte Macron, le 8 mars 2017 à Paris, lors d'un meeting présidentiel du candidat. - LEWIS JOLY/SIPA

Brigitte Macron sur le devant de la scène pour la journée internationale des droits des femmes. Déjà très présente aux côtés de son époux, la sexagénaire a pris la parole pendant une réunion publique à Paris du candidat d’En Marche ! à la présidentielle mercredi. D’ Emmanuel Macron, qui a toujours revendiqué l’implication de son épouse dans son activité de ministre, à Bercy, puis dans sa campagne présidentielle, à Benoît Hamon, qui prône la discrétion, les attitudes des candidats sont contrastées.

Brigitte Macron : implication assumée

Niveau d’implication dans la campagne : +++

L’ancienne prof de lettres le conseille et l’accompagne dans presque tous ses déplacements. Le couple a fait plusieurs fois la une de Paris Match. C’est aussi en citant son épouse qu’Emmanuel Macron a nié les rumeurs sur sa « double vie avec Matthieu Gallet ». Mercredi soir, le couple s’est embrassé sur scène en meeting, avant que Brigitte Macron ne prononce quelques mots à l’issue d’un meeting placé sous le signe du féminisme.

Brigitte Macron a elle aussi un agenda de campagne : elle rencontre des associations culturelles, humanitaires, de femmes. «Il y a des choses qui se disent plus facilement à une femme», justifie Sylvain Fort, responsable de la communication d'En marche! auprès de L'Express.

Ce qu’elle en dit : « De toute façon, je suis la présidente du fan-club » (d'Emmanuel Macron).

Ce que son conjoint en dit : « Je lui dois énormément parce qu’elle a contribué à faire qui je suis ».

Son futur en cas de victoire : « Mon épouse : rémunérée par la République, non. Avoir un rôle, oui. Elle ne sera pas cachée », a déclaré le candidat sur RTL.

Penelope Fillon : l’ex discrète par qui le scandale est arrivé

Penelope et François Fillon au meeting présidentiel de La Villette à Paris, le 29 janvier 2017. - Witt/SIPA

Niveau d’implication : +/-

Pendant la primaire de la droite et du centre, Penelope Fillon, Galloise discrète et femme au foyer, a fait quelques concessions, se pliant notamment à l’exercice des entretiens fleuves brassant vie privée et vie publique, contribuant à peaufiner l’image d’un couple et d’une famille unis.

Mais depuis le début du « PenelopeGate », elle était restée totalement silencieuse, tout en s’affichant systématiquement aux côtés de son époux, les larmes aux yeux au premier rang du meeting de la Villette le 29 janvier dernier, ou derrière lui au Trocadéro lors du rassemblement dimanche. Elle est sortie de son silence le 5 mars dernier avec une interview au JDD, orchestrée par la communicante Anne Méaux.

Ce qu’elle en dit : « On ne me reconnaît pas dans les rues, et je n’espère pas être reconnue. J’en serais terrifiée ». (avant le début de l’affaire)

Ce que son conjoint en dit : « Elle m’accompagne dans la vie politique depuis trente ans. Elle est conseillère municipale dans le village [Solesmes] dans lequel nous habitons dans la Sarthe (…) Elle a fait beaucoup de campagne mais dans l’ombre », déclarait François Fillon sur RTL le 16 novembre 2016. Des paroles qui résonnent différemment depuis le début de l’affaire sur l’emploi fictif présumé de son épouse.

Gabrielle Guallar : discrétion et autonomie

Niveau d’implication dans la campagne : -

Pas de couvertures de magazines, pas d’interviews… L’épouse de Benoît Hamon ne s’exprime pas dans les médias. Le candidat revendique le respect de la vie privée de son épouse et de ses deux filles. Interviewé par France Info, il a jugé « peu classe » que Karine Lemarchand ait « outé » (rendue publique) la profession de sa femme, cadre chez LVMH.

Ce qu’elle en dit : elle n’a fait aucune déclaration dans les médias.

Ce que son conjoint en dit : « Elle n’a jamais voulu jouer un rôle public en politique et, à vrai dire, je ne lui ai jamais demandé de le faire ».

« C’est vrai qu’à part mes potes, personne ne la connaît. Elle n’est jamais venue dans ma circonscription, elle n’est jamais venue dans mes meetings », précisait-il après la primaire socialiste auprès du Figaro. Et de dresser un portrait élogieux sur le plateau de l’émission « Punchline », sur C8, se disant « très fier que ma femme soit cent fois plus diplômée que moi ».

Louis Aliot : le binôme politique

Louis Aliot et Marine Le Pen, un couple en campagne, le 2 décembre 2015 après un meeting à Nîmes avant les élections régionales. - APERCU/SIPA

Niveau d’implication dans la campagne : +++

Avocat, comme elle, divorcé, comme elle, et membre du Front national, comme elle. Louis Aliot a de nombreux points communs avec Marine Le Pen. Ensemble, ils ont travaillé à la dédiabolisation du parti d’extrême droite dès les années 2000. Elle a officialisé leur relation, connue dans le cercle politique depuis 2010, par un selfie adressé à Closer (qui les disait séparés) via Twitter en 2014.

En direct de Perpignan, dédicace à closer !!! 😃 pic.twitter.com/F8y9pOhthU — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 30, 2014

Depuis, l’un comme l’autre ont évité de s’exprimer sur leur couple ou de l’exposer. En tant que vice-président du FN, l’implication de Louis Aliot dans la campagne de sa conjointe est totale.

Ce qu’il en dit : « J’ai le handicap d’être son compagnon. Certains ont essayé de culpabiliser Marine avec ça. Mais les choses ont été tranchées par le congrès », a-t-il répliqué à ceux qui attribuent son ascension au sein du parti à sa proximité avec la cheffe frontiste.

Et Jean-Luc Mélenchon ?

Le candidat de la France Insoumise est encore plus discret sur sa vie privée que Benoît Hamon. S’il a évoqué son ex-femme sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2015, Jean-Luc Mélenchon ne parle pas de son actuelle compagne.

