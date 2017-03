Elections

RUPTURE « La candidature d’Emmanuel Macron peut rassembler largement les Français au-delà de clivages ressentis comme de plus en plus inopérants », estime les « réformateurs »…

Emmanuel Macron - ERIC FEFERBERG / AFP

C. Ape.

Les « réformateurs » de l’aile droite du PS auraient tranché. Le Figaro dévoile ce jeudi un texte rédigé par les parlementaires Gilles Savary et Christophe Caresche (qui a rallié le leader d’En Marche ! à titre personnel), qui expliquent pourquoi ils ont décidé de soutenir Emmanuel Macron et non Benoît Hamon, pourtant vainqueur de la primaire élargie du parti. Et ils appellent une quarantaine d’élus à faire de même.

« La candidature d’Emmanuel Macron peut rassembler largement les Français au-delà de clivages ressentis comme de plus en plus inopérants », selon les auteurs de ce texte qui devrait être rendu public vendredi et circule parmi une quarantaine de députés, souligne le quotidien. Le principe de ce texte, intitulé « Pourquoi nous soutenons Emmanuel Macron », a été arrêté lors d’une réunion organisée le 7 mars par les « réformateurs », l’aile droite du parti.

INFO LE FIGARO - Les "Réformateurs" du PS sont en train de signer une tribune de ralliement à Macron. pic.twitter.com/iIQyi25il5 — Marcelo Wesfreid (@mwesfreid) March 9, 2017

Une simple « correspondance privée » ?

La candidature du leader d’En Marche ! « marque une rupture générationnelle et son projet ambitieux et crédible représente l’espoir d’un renouveau politique dans lequel le social-réformisme a toute sa place. C’est à la construction d’une nouvelle alliance européenne et réformiste, autour d’Emmanuel Macron, que nous appelons en tant que socialistes ». Ainsi, « à l’issue de la désignation incontestable de Benoît Hamon, nous avons affirmé une attitude de "retrait", tant ses orientations prenaient le contre-pied de la politique que nous n’avions cessé de défendre devant nos électeurs, peut-on lire. Il s’agissait de ne pas les trahir, sans nier le résultat de la primaire », écrivent les deux auteurs.

>> A lire aussi : Après Delanoë, voici nos paris sur les prochains soutiens «has-been» de Macron

Ils estiment par ailleurs que « la campagne de Benoît Hamon a confirmé l’intention de rompre avec cette mandature et de fédérer tout ce qu’elle compte d’opposants à la majorité sortante ! Cette stratégie ne permettra pas de définir un programme crédible de gouvernement pour la fin mai. La situation convalescente de la France suppose un autre projet que l’exaltation d’une démarche inspirée par Die Linke en Allemagne, Podemos en Espagne ou Jeremy Corbyn en Grande Bretagne, qui n’aboutit qu’à maintenir les droites au pouvoir dans ces pays. »

Pour le député Christophe Caresche, il ne s’agit que d’une « correspondance privée ». « C’est un travail entre nous. Il n’y a rien d’arrêté », affirme-t-il. « Il n’y aura pas de tribune du pôle des réformateurs appelant à voter Macron vendredi », a-t-il ajouté.

Une forme de « renoncement » selon Hamon

Benoît Hamon, candidat PS à l’élection présidentielle, voit ce jeudi « une forme de renoncement » dans les ralliements de membres de son parti à Emmanuel Macron. « J’y vois une forme de renoncement. Jusqu’ici, j’ai fait sans eux. Maintenant, ils décident d’être contre moi », déplore dans Le Monde Benoît Hamon, interrogé sur ces ralliements, dont celui de l’ex-maire de Paris, Bertrand Delanoë.

« Je trouve surtout curieux pour des sociaux-démocrates de rallier un projet qui est tout sauf social, et de faire une croix sur l’acte démocratique qu’a constitué le vote du peuple de gauche en ma faveur à la primaire », ajoute le député des Yvelines.

Mots-clés :