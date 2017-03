Elections

PRESIDENTIELLE Chaque matin, «20 Minutes» vous livre les trois informations marquantes de la campagne…

Emmanuel Macron, à l'évènement organisé par le collectif "Elles marchent" le 8 mars 2017 à Paris. - Eric FEFERBERG / AFP

Noémie Seguin

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

Une femme Premier ministre ? Macron dit oui !

Femme, femme, femme… Hier médias et politiques n’avaient que ce refrain à la bouche. Emmanuel Macron, féministe assumé, a profité de la journée internationale des droits des femmes pour exprimer son souhait de confier Matignon à l’une d’entre elles. Tout en précisant « je ne vais pas choisir un Premier ministre parce que c’est une femme. Je choisirai le Premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme ». Vingt-cinq ans après Edith Cresson, il serait peut-être temps…

François Hollande juge la campagne électorale pas à la hauteur

Deux mois avant de quitter l’Elysée, le président n’a décidément plus la langue dans sa poche. « La qualité est assez basse, a-t-il jugé. Les Français ne s’y retrouvent pas pour l’instant. Ils pensent qu’on ne s’occupe pas de leurs vraies préoccupations. » Selon Le Monde, François Hollande est aujourd’hui convaincu qu’il aurait pu gagner s’il n’avait pas renoncé à se présenter en décembre dernier. Devant l’impossibilité de revenir en arrière, le chef de l’Etat, en verve, a donc critiqué à tout va devant un gouvernement réuni au complet mercredi. Morceaux choisis à lire ici.

Le cœur des jeunes balance entre Le Pen et Macron

Les jeunes de 18 à 34 ans seraient aussi nombreux à souhaiter la victoire de Marine Le Pen que d’Emmanuel Macron, avec 24 % de préférence pour chacun de ces deux candidats à l’élection présidentielle selon une enquête Harris Interactive pour RTL Girls publiée mercredi. Des chiffres qui confortent les résultats des derniers sondages effectués sur l’ensemble des tranches d’âge de la population, donnant la candidate FN et le candidat de En marche au coude à coude.

François Fillon, lui, n’a pas la cote auprès des jeunes. Sa victoire étant souhaitée par seulement 10 % d’entre eux, il arrive en cinquième position.

