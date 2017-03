Elections

POLITIQUE L'UDI (Union des démocrates et indépendants), s'est dit, ce mardi soir, « en attente » des « initiatives » annoncées par le candidat...

Le siège de l'UDI à Paris. - LIONEL BONAVENTURE / AFP

20 Minutes avec AFP

L’UDI (Union des démocrates et indépendants), qui avait retiré la semaine dernière son soutien à François Fillon, a validé, ce mardi soir, l’accord avec LR sur les investitures à l’issue d’un bureau exécutif.

Selon la motion, votée à 48 voix contre 10, l’UDI a « pris acte » de la volonté de François Fillon « de prendre des initiatives de rassemblement en direction de l’UDI, comme des élus LR, qui avaient souhaité un changement de candidat ». « (…) Nous sommes en attente de ces initiatives annoncées », écrit la direction de l’UDI qui par ailleurs « approuve l’accord électoral » passé avec LR.

[Communiqué] Motion adoptée par le Bureau exécutif de l’UDI ce soir https://t.co/ux4ls6dMEV — UDI (@UDI_off) March 7, 2017

L’appel de Fillon aux centristes

« Comme de très nombreux responsables LR, l’UDI s’est interrogée sur la capacité de François Fillon de poursuivre la campagne présidentielle et a souhaité majoritairement un changement de candidat, au regard tant de ses déclarations passées que de l’emballement médiatique permanent depuis fin janvier, qui étouffe le débat de fond indispensable pour gagner l’élection présidentielle », souligne ce texte.

François Fillon a lancé mardi un appel aux centristes à « rejoindre » sa campagne, affirmant que droite et centre avaient « les mêmes valeurs » et « les mêmes objectifs » lors d’un meeting à Orléans. L’UDI, qui avait soutenu Alain Juppé lors de la primaire, a pris acte « avec regret du renoncement d’Alain Juppé en saluant sa dignité et sa lucidité ». Le parti fondé par Jean-Louis Borloo a rappelé son « attachement » à l’alliance avec LR.

Elle a aussi « déploré les propos lamentables tenus à son égard depuis quelques jours et regrette que ceux-ci n’aient pas été publiquement dénoncés avec la plus grande fermeté ; tant dans une alliance le respect de chacun est indispensable ».

Eviter une lutte fratricide

« En attendant que se concrétise la volonté de rassemblement affirmée par le candidat et les principaux responsables LR, le bureau exécutif de l’UDI approuve l’accord électoral (…) qui était en passe d’être signé », poursuit ce texte, qui finit par une réaffirmation de soutien à Jean-Christophe Lagarde alors que le centre est actuellement secoué.

Juste avant le bureau exécutif de l’UDI, le parti présidé parHervé Morin (ex-Nouveau Centre, rebaptisé Les Centristes), était allé plus loin en décidant de « renouveler son soutien » à François Fillon afin de « mettre en oeuvre une véritable alternance en matière économique et sociale avec comme objectif central, l’emploi des Français ».

L’UDI avait la semaine dernière dans un premier temps suspendu sa participation à la campagne de François Fillon. Dimanche, Jean-Christophe Lagarde avait demandé à ce que LR « trouve une solution de sortie » rapidement pour remplacer François Fillon sans ouvrir de « lutte fratricide ».

