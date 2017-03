Elections

17h21 : François Fillon recueille 634 nouveaux parrainages

Malgré les déboires de François Fillon, ses soutiens politiques ne se découragent pas : 634 nouveaux parrainages ont été validés rien qu'aujourd'hui par le Conseil constitutionnel.

Malgré ses déboires, Fillon engrange 634 nouveaux parrainages. — Nicolas Chapuis (@nicolaschapuis) March 7, 2017

Il totalise 1789 parrainages. Ses adversaires Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud viennent de dépasser le seuil des 500 parrainages requis pour participer à l'élection.

16h14 : Fillon aurait obtenu en 2013 un prêt de 50.000 euros, sans intérêts et non déclaré



C'est ce qu'annonce le Canard enchaîné ce mardi.

DEMAIN DANS "LE CANARD"



Un prêt de 50 000 € de Ladreit de Lacharrière

n'était pas déclaré par le député Fillon. — @canardenchaine (@canardenchaine) March 7, 2017

D'après l'hebdomadaire, François Fillon a obtenu en 2013 de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière un prêt de 50.000 euros, sans intérêts et non déclaré. Le candidat de la droite à la présidentielle «n'a pas jugé utile de faire figurer» ces 50.000 euros sur sa déclaration de patrimoine adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon Le Canard. Ce prêt a été «intégralement remboursé», a affirmé au Canard l'avocat de Fillon, Me Antonin Levy.

16h : Pourquoi les figures de la droite du Grand-Est sont plus nombreuses à avoir lâché le candidat

L’annonce du maintien de François Fillon malgré sa future mise en examen a été la sortie de trop. Pour la porte-parole de Les Républicains Valérie Debord, la déclaration du candidat mercredi 1er mars a marqué la fin de son soutien personnel. « Mon problème a été de me retrouver face à un manquement à la parole donnée », justifie-t-elle.

Notre papier à lire par ici.

15h30 : Pour les Bordelais, Juppé, « aurait fait un président digne, expérimenté et rassurant »

Il a « hésité, réfléchi. » Cela a été « une décision difficile à prendre, très difficile même. » Mais il a finalement tranché. Alain Juppé a annoncé lundi « une bonne fois pour toutes » qu’il ne se présenterait pas à l’élection présidentielle. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir à Bordeaux, son fief. Alain Juppé a reçu sur les réseaux sociaux un nombre incroyable de messages de soutiens. Lire notre papier par ici

15h : Le rendez-vous entre Sarkozy, Fillon et Juppé n'aura finalement pas lieu

La rencontre prévue entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon pour mettre fin à la crise qui gangrène la campagne du candidat de la droite n'aura finalement pas lieu, a indiqué ce mardi l'entourage de l'ancien chef de l'Etat. «Nicolas Sarkozy a eu Alain Juppé au téléphone et il rencontrera individuellement MM. Juppé et Fillon dans les prochains jours», a-t-on précisé de même source. Cette rencontre à trois devait initialement se tenir mercredi, selon l'entourage de M. Sarkozy, une date que celui de Fillon s'était gardé de confirmer.

