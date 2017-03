Elections

Cachez cette débandade que je ne saurais voir. Le site de François Fillon a subi cette semaine un petit relooking, passé presque inaperçu. Empêtré dans les affaires, le champion de la droite a annoncé mercredi qu’il se rendrait le 15 mars à la convocation devant les juges en vue d’une mise en examen… mais qu’il maintiendrait sa candidature à la présidentielle. Depuis, les désistements se sont multipliés parmi les élus Les Républicains, et jusque dans le cercle proche de l’équipe de campagne filloniste. Après son directeur adjoint de campagne Sébastien Lecornu qui a démissionné jeudi tout comme son trésorier Gilles Boyer, son porte-parole Thierry Solère a annoncé ce vendredi sur Twitter qu’il « mettait fin à [ses] fonctions ».

>> Affaire Fillon: Suivez les événements en direct par ici

Un organigramme, où ça ?

De quoi dégarnir sévèrement l’organigramme foisonnant de l’équipe qui organise la campagne de François Fillon depuis sa victoire à la primaire de la droite et du centre le 27 novembre 2016. Il y a quelques jours, la rubrique « Equipe » qui figurait en pôle position sur le site officiel du candidat, dans un onglet en tête de la page d’accueil, a été reléguée… tout en bas de cette même page d’accueil, en toute petite police. La preuve en images avec ces captures d’écran réalisées par 20 Minutes, également accessibles avec l’outil Wayback machine qui archive des captures d’écrans de sites Web.

AVANT

Capture d'écran du site de François Fillon, le 11 février 2017. - 20 Minutes

APRES

Capture d'écran du site officiel de François Fillon, le 3 mars 2017. - 20 Minutes

Au jeu des sept différences, on remarque que la rubrique « L’équipe » ne figure plus sur la page d’accueil. Ah, si ! On l’a retrouvée, tout en bas de la page. Bon, comme c’est petit, on a mis un effet loupe.

Capture d'écran du site officiel de François Fillon, le 3 mars 2017. - 20 Minutes

Ce n’est pas tout, l’organigramme du « pôle société civile » est le seul rescapé sur le site. L’organigramme où figuraient les trésoriers, conseillers politiques et pôles Presse ou Riposte a tout bonnement disparu du site www.fillon2017.fr.

Pour rappel, voici une capture d’écran de la page « L’équipe » avant :

L’équipe de campagne de Fillon en février 2017 by laurecometti on Scribd

Et voici à quoi ressemble cette page aujourd’hui.

La rubrique « L’Equipe » du site de François Fillon by laurecometti on Scribd

Pour rappel,après la conférence de presse de François Fillon le 6 février dernier, douze jours après les révélations du Canard Enchaîné, l’équipe de campagne du candidat avait déjà été « remaniée », en particulier son comité stratégique.

A droite, le nouveau conseil stratégique de la campagne #Fillon.On passe de 45 à 23 membres. @gerard_larcher @xavierbertrand ds les nouveaux pic.twitter.com/reBPxJEYTG — Laure Cometti (@la_comete) February 6, 2017

