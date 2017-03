Elections

POLITIQUE Les défections se poursuivent du côté des Républicains depuis mercredi...

Benoist Apparu le 24 septembre 2013 à Paris - WITT/SIPA

F.F. avec AFP

Et trois de plus. Les juppéistes Benoist Apparu, Edouard Philippe et Christophe Béchu se retirent de la campagne de François Fillon. Au lendemain de l’annonce de la décision du candidat de la droite et du centre de maintenir sa candidature malgré sa convocation le 15 mars en vue d’une mise en examen, les défections se multiplient, dans le camp des Républicains.

« La base, elle, tient »

Ce jeudi matin déjà, les deux directeurs adjoints de la campagne du candidat avaient annoncé leur retrait.

Réagissant à ces défections, François Fillon a relevé jeudi à Nîmes que « la base, elle, tient ». « Je m’appuie sur les Français », a aussi lancé le candidat LR. C’est mieux, car sinon il se sentirait bien seul.

Mots-clés :