FAIL Est-ce qu'il veut réellement faire du mal à Emmanuel Macron ?...

Le chanteur Boy George lors d'une interview le 3 février 2017. - ITV/Shutterstock/SIPA

L.Br.

L’espace d’un instant, le chanteur anglais a fait partie des soutiens à Emmanuel Macron pour la présidentielle française. Dans un tweet publié ce jeudi, il dit espérer que le candidat d’En Marche coupe la route à la droite.

Le tweet du chanteur Boy George, supprimé depuis. - Twitter

Un soutien éphémère car Boy George l’a supprimé, juste après avoir reçu des commentaires de twittos lui indiquant que l’ancien membre du PS n’est pas vraiment « de gauche ».

@BoyGeorge But Macron is not right wing. He's progressist and liberal. — Allan Bouamrane (@AllanBouamrane) March 2, 2017

L’interprète a ensuite écrit « Macron est libéral ? Eurk », puis « Je ne savais pas ! Mais qui est le candidat de gauche ? Que dieu nous aide ».

Macron is liberal! Hush! — Boy George (@BoyGeorge) March 2, 2017

I did not! Who is the leftie? Is there one? God help us all! https://t.co/KmJzFJIKN4 — Boy George (@BoyGeorge) March 2, 2017

Juste après avoir reçu des commentaires critiques sur sa prise de position, le chanteur de Do you really want to hurt me a dégainé plusieurs fois une insulte française qu’il affectionne tout particulièrement.

