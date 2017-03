Elections

TACLE Ils s’estiment au-dessus des « reproches » comme des « soutiens »…

Betrand Louvel, premier président de la Cour de cassation - PATRICK KOVARIK / AFP

20 Minutes avec AFP

La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe, comme dit le dicton. Les magistrats ont répondu aux polémiques lancées par François Fillon et Marine Le Pen, estimant être au-dessus des « reproches outranciers » et des « soutiens d’où qu’ils viennent », et « suivent leur rythme en toute indépendance », ont affirmé mercredi les premier président et procureur général de la Cour de Cassation.

« Une atmosphère survoltée se développe dans le milieu politique depuis quelques jours autour du travail de la Justice », notent Bertrand Louvel et Jean-Claude Marin, les deux plus hauts magistrats de France, dans un communiqué commun.

Indépendance

« Les uns prétendent qu’elle est instrumentalisée par l’Exécutif. Celui-ci réplique qu’il soutient la liberté d’action des magistrats. En réalité, la Justice n’encourt pas plus les reproches outranciers qui lui sont faits qu’elle n’a besoin de soutiens d’où qu’ils viennent », affirment-ils.

« Les magistrats suivent leur rythme en toute indépendance sous le seul contrôle des juridictions supérieures, de même qu’ils ont le devoir de ne pas s’engager publiquement dans le débat électoral », concluent-ils.

Candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle, François Fillon a annoncé mercredi qu’il se maintenait dans la course à l’Elysée malgré sa convocation devant des juges d’instruction le 15 mars « afin d’être mis en examen » dans l’enquête sur l’affaire d’emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope et de deux de ses enfants.

Fillon,un justiciable comme les autres ?

Selon lui, cette convocation « s’inscrit dans la ligne d’une enquête menée depuis le début exclusivement à charge ». « Je n’ai pas été traité comme un justiciable comme les autres », « la présomption d’innocence a complètement et entièrement disparu », a notamment accusé l’ancien Premier ministre.

Dimanche, la candidate du Front national Marine Le Pen, elle aussi visée par une enquête judiciaire, avait appelé les fonctionnaires « à qui un personnel politique aux abois demande d’utiliser un pouvoir d’Etat pour surveiller les opposants, organiser à leur encontre des coups tordus ou des cabales d’Etat, (à) se garder de participer à de telles dérives ».

