GRAND ORAL Les représentants des candidats à la présidentielle exposent leurs innovations à l'horizon 2030...

Catherine Lemorton présente les idées de Benoît Hamon sur le cannabis et la PMA. - C. LEMKE/20 MINUTES

Légalisation du cannabis, salles de shoot, prostitution, proxénétisme… Quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle sur ces thèmes de société ? En partenariat avec 20 Minutes, les représentants des partis politiques passent leur grand oral au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Palmarès des innovations les plus marquantes.

La plus floue

"Un gamin qui fume un joint ts les matins après le café se met en danger. Il ne faut pas fermer les yeux" JM Borello représentant de #Macron pic.twitter.com/0pXsmNRP6T — Coralie Lemke (@CoralieLemke) March 1, 2017

« Un gamin qui fume un joint tous les matins après le café met sa santé en danger. Un adulte qui fume joint de temps en temps ne se met pas spécialement en danger. » Jean-Marc Borello, le président du groupe SOS et représentant d’Emmanuel Macron commence fort. Mais pas d’annonce choc. « Nous comptons sur la possibilité de lancer de grands débats. On ne peut pas décider du fonctionnement humain par des circulaires. On doit accompagner les gens quels que soient leurs choix individuels. Le programme d’Emmanuel Macron se fondera sur des débats citoyens. » Pour en savoir plus, il faudra donc attendre.

La plus carrée

"Accorder la #PMA aux couples homosexuels pose une question: y aura-t-il assez de donneurs pour tout le monde?" @CathLEMORTON pour B. #Hamon — Coralie Lemke (@CoralieLemke) March 1, 2017

Catherine Lemorton, présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui représente Benoît Hamon, ne mâche pas ses mots. « La GPA, on est contre. Il y a des exemples où ça se passe bien. Mais si on généralise cette pratique, il y a des jeunes filles qui vont en avoir besoin pour se payer leurs études. » Et pour la PMA ? « L’accorder aux couples homosexuels pose une question majeure : y aura-t-il assez de donneurs pour satisfaire tous les couples, homos et hétéros ? Ce n’est pas sûr. » Dans le doute, le candidat du Parti socialiste préfère ne pas en faire une promesse.

La plus lunaire

« L’école maternelle doit être l’endroit où on apprend les bases de la lecture. Et chaque enfant doit pouvoir apprendre à lire correctement, voilà pourquoi François Fillon remboursera les lunettes de vue pour tous les enfants de France. » Caroline Cayeux, sénatrice-maire de Beauvais et représentante des Républicains, semble oublier qu’elle est venue pour parler de drogues et de sexualité. Elle finit tout de même par aborder la question de la prostitution : « Si on veut protéger la santé des femmes, il faut en tirer les conclusions sur le plan juridique. Il y a la loi de la pénalisation des clients de prostituées. Alors on applique la loi. » Ouf.

La plus complète

L’équipe de Jean-Luc Mélenchon a mis au point tout un système concernant le cannabis. « Nous visons un encadrement de la consommation, de la production et de la vente dans des conditions qui permettraient de lutter contre l’addiction. Le tout dans des conditions qui permettraient de contrôler les quantités et la qualité, puisqu’on sait que les produits coupés sont bien plus nocifs », explique Riva Gherchanoc, maire adjointe de Montreuil, qui s’exprime au nom du mouvement de La France insoumise. Un dispositif encadré par l’Etat, qui distribuerait des licences au cas par cas. Et les recettes des taxes seraient attribuées à la prévention et à l’aide à la désintoxication. La boucle est bouclée.

"Les professionnels de la santé et du social sont désemparés face à la #prostitution non-professionnelle" @rivagh, qui représente #Melenchon pic.twitter.com/S94r5w4pDI — Coralie Lemke (@CoralieLemke) March 1, 2017

La plus tranchante

« Nous souhaitons abolir la prostitution. » La déclaration de Riva Gherchanoc est franche. Dans le public, les questions fusent. « Mais vous savez qu’il y a des personnes qui choisissent ce métier ? » « Et puis cela revient à pourchasser les prostituées sur le terrain, donc ce sont les forces de police qui vont être chargées de ça ? » La représentante de la France insoumise sourit. « Nous avons eu de longs débats au sein du parti mais c’est ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord. » Reste à savoir comment Jean-Luc Mélenchon compte atteindre cet objectif.

