Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. - Revelli-Beaumont/KONRAD K./SIPA

Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon font bulletin à part

L’alliance Hamon-Mélenchon n’est plus sur le tapis. Le vainqueur de la primaire de la gauche a expliqué dimanche sur TF1 que lors de leur rencontre vendredi, Jean-Luc Mélenchon lui avait confirmé « qu’il serait candidat » à l’élection présidentielle, ce qui met fin à tout espoir d’accord. « Je l’ai vu, il m’a confirmé ce que je savais, c’est qu’il sera candidat. Dont acte, la situation est maintenant claire ». Benoît Hamon, se tourne désormais « vers tous les Français de gauche », avec un nouvel organigramme de campagne qui place ses anciens rivaux Arnaud Montebourg et Vincent Peillon dans le cercle rapproché du candidat.

Empêtrés dans les affaires, Fillon et Le Pen donnent de la voix

Affaires distinctes mais indignation commune. Marine Le Pen, qui voit la pression judiciaire s’accentuer sur elle, a estimé dimanche à Nantes que les magistrats n’étaient « pas là » pour « contrecarrer la volonté du peuple ». Quelques heures plus tôt, on a appris que Frédéric Chatillon, un très proche de celle qui domine les sondages de premier tour de la présidentielle, avait été mis en examen dans une des enquêtes sur le financement des campagnes électorales du Front national.

François Fillon a de son côté accusé dimanche le gouvernement de laisser « se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile » qui perturbe la campagne et « ne peut que profiter aux extrêmes ». Des allégations qui « ne sont qu’une tentative de diversion grossière de la part d’un ancien Premier Ministre qui n’a plus aujourd’hui comme défense que de critiquer les Institutions et ceux qui les servent, et ce pour faire oublier les difficultés de sa campagne qui ne sont imputables qu’à ses propres agissements », a répliqué le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux.

La commission de contrôle des élections veillera au « risque d’attaque informatique »

Eviter un scénario à l’américaine. Pour saisir les autorités en cas de cyberattaque mais aussi veiller au respect du principe d’égalité entre les candidats à l’élection présidentielle, la Commission nationale de contrôle de la campagne a été installée dimanche soir au Conseil d’Etat par le ministre de la Justice. Elle portera « une vigilance particulière au risque d’attaque informatique de la campagne », a déclaré le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. « Si un candidat estime qu’il fait l’objet d’une attaque susceptible d’affecter le déroulement de sa campagne, il pourrait saisir la commission », a confirmé son président Jean-Marc Sauvé, à la tête du Conseil d’Etat.

