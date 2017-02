Elections

BFMTV répond à Marine Le Pen, qui l’accuse de « bienveillance » envers Emmanuel Macron. La chaîne a publié ce vendredi les chiffres des temps de parole des politiques sur son antenne.

« BFMTV se conforme à la réglementation édictée par le CSA sur le temps de parole politique », souligne la chaîne dans un communiqué. « La chaîne continuera bien entendu de le faire pendant toute la campagne électorale, à l’abri de toutes les pressions et en toute indépendance comme elle l’a toujours fait ».

Les chiffres transmis au CSA

Pendant la première période de la campagne électorale, du 1er au 22 février, la chaîne a accordé 17,5 % de son temps de parole politique à Emmanuel Macron et ses soutiens (soit 10h51) contre 14,03 % pour Marine Le Pen et ses soutiens (8h40), selon les chiffres transmis au CSA.

BFMTV a accordé par ailleurs 27,8 % de son temps de parole à François Fillon et ses soutiens, 20,08 % pour Benoît Hamon et ses soutiens et 12,8 % pour Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens.

Pendant la période de précampagne électorale, du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, la première chaîne d’info de France avait accordé plus de temps d’antenne au FN (7,4 %) qu’au mouvement En Marche (4,57 %).

Sur les chaînes d’info françaises en général, Marine Le Pen et ses soutiens ont eu droit à 18,2 % du temps de parole contre 16,1 % pour Emmanuel Macron et ses soutiens, selon un décompte de l’AFP à partir des chiffres du CSA, sur la période allant du 1er au 12 février.

