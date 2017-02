Elections

PRÉSIDENTIELLE Pour Jean-Luc Mélenchon, François Hollande «n’a même pas essayé» de rénegocier les traités européens …

L'eurodéputé et membre du Parti de Gauche Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de TF1 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, le 10 février 2016 - BERTRAND GUAY AFP

Martin Guimier

François Hollande avait promis de modifier le traité budgétaire européen, conclu sous l’impulsion de la chancelière allemande Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy. Pour le candidat de La France Insoumise, le président de la république « n’a même pas essayé ».

Faux : François Hollande a bel et bien essayer de renégocier les traités avec l’Allemagne.Fin juin 2012, peu de temps après son élection et dans le cadre du sommet de Bruxelles, au plan d’austérité et de rigueur avancé par Angela Merkel, il tente selon L'Obs et FranceInfo d’opposer la croissance et la relance pour «une économie de l’offre inséparable d’une stimulation plus directe de la relance ». Une tentative dont on savait chez les hollandistes qu'elle a peu de chances d'aboutir, comme le confiait Elisabeth Guigou, chargée des sujets européens pendant la campagne de François Hollande en 2012, à FranceInfo : «On était d’accord entre nous sur le fait qu’on n’obtiendrait pas grand-chose. On avait seulement le petit espoir de changer quelques expressions dans le corps du traité, et surtout d’obtenir que l’Europe s’engage à prendre des mesures pour soutenir la croissance».

Effectivement, en raison notamment de la crise grecque et de l’inflation née du déficit des comptes publics, la chancelière allemande refuse de céder du terrain et de modifier les traités. François Hollande devra se contenter du «pacte de croissance», censé compenser les effets récessifs du pacte de rigueur budgétaire. Une mesure qui confortera l’idée d’une «croissance par la rigueur», déjà prônée par Nicolas Sarkozy.

