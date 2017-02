Elections

LIVE Vivez avec nous la participation du candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, au programme politique du soir sur France 2...

Jean-Muc Mélenchon, candidat France insoumise à la présidentielle, le 15 février 2017 en meeting à Strasbourg - Jean-Francois Badias/AP/SIPA

A.-L.B. avec O.-P.-V.

L'ESSENTIEL

Le député européen et fondateur du mouvement La France insoumise Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidentielle.

Candidat à la présidentielle en 2012, il a alors obtenu 11,1% des voix.

Des négociations compliquées sont entreprises avec le candidat socialiste Benoît Hamon, sans que la porte soit fermée entre les deux hommes.

20h30: Jean-Luc Mélenchon est arrivé dans les locaux

20h23: Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France, va débattre avec le candidat ce soir

20h20: Après Marine Le Pen (FN), au tour de Jean-Luc Mélenchon de passer ce soir sur le gril de l'Emission politique sur France 2

Toute la soirée, nous suivons avec et pour vous ce programme. Grosses déclarations, éventuelles erreurs, tweets rigolos ou pertinents, on veille sur les propos du candidat à la présidentielle et sur les réseaux. Faites-nous part de vos commentaires et de vos questions dans les commentaires ci-dessous, on vous répondra. Bonne soirée à tous.

