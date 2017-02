Elections

ALLIANCE Les deux hommes se rencontreront jeudi...

Le candidat d'En marche Emmanuel Macron - LIONEL BONAVENTURE / AFP

C. Ape. avec AFP

Il a dit oui ! Emmanuel Macron a répondu par l’affirmative à la proposition d’alliance formulée ce mercredi après-midi par François Bayrou.

J'« accepte l’alliance proposée par François Bayrou », a dit Emmanuel Macron à l’AFP, soulignant que cette offre marquait « un tournant de la campagne présidentielle », mais aussi « de la vie politique ».

Macron "accepte l'alliance proposée par FBayrou";Après une interview dans son bureau avec l'AFP il dit a l'équipe de campagne:"On continue" — LAURENCE HAIM (@lauhaim) February 22, 2017

« Un geste courageux »

« L’alliance proposée par François Bayrou porte sur les valeurs et les idées » et « s’inscrit pleinement dans la démarche de renouvellement et de rassemblement qui, depuis le début, est la nôtre. C’est pourquoi je l’accepte », a souligné l’ancien ministre de l’Économie, qui rencontrera « dès jeudi » le maire de Pau.

L'alliance proposée par @Bayrou porte sur les valeurs, les idées, s'inscrit dans la démarche de rassemblement qui est la nôtre. Je l'accepte — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 22, 2017

Saluant « la décision » de François Bayrou de ne pas se lancer dans la course à l’Élysée et de lui proposer cette alliance, Emmanuel Macron y a vu « un geste courageux, inédit et un tournant de la campagne présidentielle comme de notre vie politique ».

« Il fait preuve d’un rare sens des responsabilités et de l’intérêt général », a ajouté EmmanuelMacron qui souscrit aux « exigences » de François Bayrou en vue de cette alliance.

Il a ainsi promis « l’intégration au programme » qu’il va présenter « dans les prochains jours d’une loi de moralisation de la vie publique ».

Une « solution inédite »

Quelques heures plus tôt, François Bayrou a fait une « offre d’alliance » à Emmanuel Macron, réfutant tout « ralliement » ou « ticket » avec le candidat d’En marche !.

« J’ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d’alliance », a déclaré le président du Mouvement démocrate (MoDem) lors d’une conférence de presse au siège du parti à Paris, évoquant une « solution inédite » et « un geste d’abnégation ».

