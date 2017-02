Elections

LES REPUBLICAINS D’anciens soutiens du maire de Bordeaux se réunissent également ce mardi pour parler de la campagne présidentielle…

Alain Juppé, lors du meeting de soutien à François Fillon à Bordeaux, le 16 février 2017 - M.Bosredon/20Minutes

H. B. avec AFP

Il ne veut pas se faire voler la place par les sarkozystes. Alain Juppé, candidat malheureux à la primaire de la droite, a déclaré ce mardi que François Fillon devait « prendre davantage en compte les attentes de tous les électeurs de la droite et du centre », y compris celles des juppéistes, s’il voulait gagner l’élection présidentielle.

Cette déclaration intervient alors que doit également se tenir ce mardi une réunion des juppéistes, visiblement inquiets du rapprochement Fillon-Sarkozy.

« Le socle de l’électorat de droite lui reste fidèle »

« Fillon peut et doit gagner. Le socle de l’électorat de droite lui reste fidèle », estime le maire de Bordeaux dans un billet intitulé « un choix de raison », diffusé sur son blog ce mardi. « Ces primaires ont eu lieu dans des conditions incontestables et incontestées. François Fillon les a très largement gagnées et, comme je m’y étais engagé, dès le soir du deuxième tour, je lui ai apporté mon soutien. J’ai tenu parole », rappelle-t-il.

Mais l’ancien candidat à la primaire de droite reste toutefois vigilant à l’orientation que pourrait prendre la campagne de François Fillon. Il faut que « nos trois thèmes majeurs qui sont l’Europe, la cohésion sociale du pays […] et aussi la politique de l’emploi, c’est-à-dire la politique de l’offre » soient autant mis en avant que la sécurité, avait souligné ce dimanche sur France 3 Jean-Pierre Raffarin, qui est à l’initiative de la réunion des juppéistes ce mardi.

