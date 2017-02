Elections

FRONT NATIONAL La présidente-candidate du Front national doit tenir une réunion publique à Clairvaux-les-Lacs ce vendredi, mais la mairie de la commune a décidé d’annuler la réservation de la salle…

Marine Le Pen, candidate du Front national lors d'"assises présidentielles" à Lyon le 5 février 2017 - CHAMUSSY/SIPA

Martin Guimier

Cela doit constituer une première pour Marine Le Pen : rendre visite à ses élus et à ses électeurs dans le Jura, à l’occasion d’un déplacement dans la commune de Clairvaux-les-Lacs. Un choix surprenant, justifié par Eric Silvestre, secrétaire départemental du Front national : « On voulait que Marine Le Pen puisse s’exprimer au plus près de la ruralité, c’est pour cela que nous avons écarté les villes de Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude ».

Pourtant, le déplacement semble compromis depuis qu’Alain Panseri, maire de la commune, a adressé une lettre à Eric Silvestre mardi pour lui signifier l’annulation de la réservation de la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs, où devait se tenir le meeting. Le maire sans étiquette avait « par correction » fait part de sa décision au secrétaire départemental FN la veille au soir.

Pas au courant de l’ampleur de l’événement

Eric Silvestre effectue la demande de location le 1er février, auprès de la mairie de Clairvaux-les-Lacs. La demande est alors acceptée et confirmée deux jours plus tard « Lorsqu’Eric Silvestre est venu, il a fait une réservation individuelle pour une réunion politique publique, sans préciser que Marine Le Pen serait du déplacement, et qu’il s’agissait en fait d’un meeting national », confie Alain Panseri à 20 Minutes.

Le maire explique donc être tombé des nues en apprenant l’ampleur de l’événement, quelques jours plus tard via les réseaux sociaux : « On peut se retrouver avec 2.000 sympathisants du Front national dans les rues, puisque la salle ne peut accueillir que 600 personnes au maximum, avec en face 400 ou 500 manifestants anti-Front national. Le risque de heurts est trop grand. Comment gérer tout ce monde et cette situation dans un village de 1.500 habitants ? ». Il assure que sa décision ne s’applique pas spécifiquement au Front national : « Ma réaction aurait été la même pour tout autre candidat de pareil envergure, qu’il s’agisse de François Fillon, d’ Emmanuel Macron, de Benoît Hamon ou de Jean-Luc Mélenchon. Il s’agit d’assurer la sécurité dans ma commune ».

Le FN saisit le tribunal de Besançon en référé

Le Front national a contre-attaqué mercredi, en saisissant le tribunal administratif de Besançon pour lui demander de faire appliquer le contrat initial, estimant que la raison invoquée de la sécurité n’était pas valable pour justifier l’annulation de la réservation. L’audience se tiendra le 16 février, tandis que le meeting, prévu le 17 février, est pour le moment maintenu par le Front national.

Capture d'écran de l'agenda de Marine Le Pen sur frontnational.com - 20 Minutes/capture d'écran

Contacté par 20 Minutes, Eric Silvestre n’a pas souhaité s’expliquer quant aux informations fournies à la mairie lors de la réservation initiale de la salle le 1er février dernier.

