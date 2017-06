Economie

Illustration - Un ordinateur dans une agence Pôle Emploi - A. GELEBART / 20 MINUTES

EMPLOI En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a augmenté 0,6 % en mai…

Un quinquennat qui démarre sur de mauvaises bases. Selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (aucune activité) est reparti à la hausse au mois de mai, après un léger recul en avril : il affiche une hausse de 0,6 % sur un mois (+22.300) et de 0,9 % (+29.700) sur trois mois. Sur une année complète, ce nombre recule de 0,8 % sur un an, pour atteindre 3.494.100.

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C augmente sur trois mois de 0,8 % (+45.600). Ce nombre progresse de 0,5 % sur un mois (+25.800) et de 2,3 % sur un an, pour s’établir à 5.560.800 personnes en France métropolitaine. En ajoutant les départements d’outre-mer, le chiffre atteint 5.864.000.

