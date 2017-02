Emploi

C’est un paradoxe. Beaucoup de recruteurs qui posent la question « Parlez-moi de vous » redoutent la réponse. Pourquoi ? Parce que celle-ci est souvent trop longue, avec des détails inutiles ou donnés avec un ton monocorde, souvent sans exemples.

Bref, c’est ennuyeux. A moins de s’y prendre autrement, en suivant nos conseils.

Préférez les présentations courtes

Les formats à privilégier pour vos différentes façons de vous présenter (entretien téléphonique réseau, présentation lors d’un tour de table, entretien d’embauche, présentation sur un salon) : 5, 10, 20, 30 ou encore 60 secondes.

L’enjeu ? Présenter l’essentiel de votre parcours et de votre offre de service. Et développer les points qui intéresseront le plus votre interlocuteur en le laissant poser des questions.

Exemples de présentations en 5, 10 et 15 secondes

En 5 secondes (15 mots) : « Bonjour, je m’appelle Marc Simonnet, je suis contrôleur de gestion avec 5 ans d’expérience ». En 10 secondes (30 mots) : « Bonjour, je m’appelle Marc Simonnet. Je travaille depuis 5 ans dans l’univers automobile en tant que contrôleur de gestion. Etant bilingue en anglais, je recherche aujourd’hui un poste avec une dimension internationale. » En 15 secondes (45 mots) : « Bonjour, Marc Simonnet. Je suis contrôleur de gestion d’une usine du groupe Renault. Mon rôle consiste à contrôler les marges de chaque ligne de production. Et j’aimerais évoluer vers un poste avec une dimension internationale étant bilingue en anglais. D’où ma présence aujourd’hui devant vous ! »

La méthode STAR : captez l’attention en racontant des histoires !

Une histoire vaut mille mots. Car une histoire ce sont des images envoyées au cerveau de votre interlocuteur : la gestion d’un client mécontent, le bouclage dans les temps d’un dossier complexe, un recrutement particulièrement réussi, l’accueil d’un client prestigieux, ou encore vos cours du soir pour décrocher ce master 2. Et pour raconter de façon convaincante une histoire, je vous propose de structurer votre présentation avec la méthode STAR : Situation, Target (objectif), Actions mises en place, Résultats obtenus.

Un exemple pour illustrer vos qualités

Pour illustrer votre sens du service et votre capacité à gérer le stress, vous pouvez dire « J’ai le sens du service et je sais résister aux situations de stress ». Mais vous serez beaucoup plus convaincant si vous dites. « J’ai d’ailleurs un exemple qui me vient en tête. C’était le mois dernier. Un fournisseur a débarqué furieux à l’accueil pour une histoire de chèque impayé (= situation). Ma priorité était de le calmer (= objectif). Je l’ai écouté, puis je l’ai invité à s’asseoir en lui proposant un verre d’eau pendant que j’appelais le chef comptable (= actions mises en place). Il a accepté, et le temps que le chef comptable arrive, il s’est fortement calmé (= résultats obtenus). Et il m’a même remerciée en partant ».

Vous voyez l’idée ? Des présentations courtes et des exemples concrets et visuels !

