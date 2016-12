Gilles Payet (contributeur)

Les personnalités de recruteurs sont très variées. Vous pouvez converser avec des recruteurs chaleureux, très professionnels, débordés, rassurants ou au contraire désorganisés. Et dans tous les cas, il faudra vous adapter ! Focus sur 7 personnalités différentes.

Tout est cadré et normé. Laissez-vous guider. Répondez aux questions de façon précise, factuelle : dates, chiffres, nom de personnes et de produits.

Le climat est agréable, parfois même complice. Les lignes sont du coup moins claires et la tentation du « copinage » est grande. Restez bien centré sur votre projet pour occuper le poste : valeur ajoutée, compétences, connaissances, qualités…

Les questions (et le ton employé) ne sont pas bienveillantes : « Pourquoi avoir postulé ? » ou « Je ne comprends pas votre réponse ». Restez souriant, et gardez votre calme. Reformulez avec des exemples.

Les blancs dans la conversation sont récurrents. Il attend plus de vos réponses mais vous encourage à compléter en ne disant rien. Ne soyez pas déstabilisé. Au besoin, posez la question « Souhaitez-vous que je développe ce point ? ».

Ses questions traduisent le doute. Il a besoin que vous le rassuriez. Parlez chiffres, résultats, réussites, projets concrets.

Il vous reçoit parce qu’il n’a pas le choix. Et sa capacité d’écoute est très faible. Vous pouvez lui demander de combien de temps il dispose. Ce cadrage de début d’entretien le rassurera. Soyez alors concis, parlez de votre parcours en quelques secondes (voir 12 exemples de formulation en 5 et 10 secondes).

Le questionnement est approximatif, pire, il ne retrouve pas votre CV ! Et bien sûr, il répond au téléphone pendant l’entretien. La bonne posture : rester bienveillant et concentré sur votre objectif (communiquer clairement sur votre capacité à occuper le poste ciblé avec succès).

Gilles Payet est formateur, consultant RH animateur du blog Questions d’emploi et du site Mon coaching emploi sur lequel il édite des fiches pratiques et propose du coaching sur la recherche d’emploi et l’efficacité professionnelle.