20 Minutes avec AFP

Une voiture Volkswagen. - Brennan Linsley/AP/SIP

Nouvelles révélations au lendemain de l'inculpation aux Etats-Unis d'un dirigeant de Volkswagen. La direction du groupe, en place au moment ou a éclaté le scandale des moteurs truqués en septembre 2015, était au courant depuis «fin juillet 2015» des manipulations sur les moteurs diesel aux Etats-Unis, affirment mardi des médias allemands.

Jusqu'à présent, Volkswagen avait indiqué que le patron du groupe aux 12 marques, Martin Winterkorn, démissionnaire à la suite du scandale mais qui avait nié toute responsabilité, n'avait pris connaissance des falsifications que «fin août, début septembre», soit juste avant que le scandale n'éclate, en septembre 2015.

«Les responsables n'ont pourtant pris aucune mesure pour faire table rase» de ces pratiques

Mais deux «témoins capitaux» ont indiqué aux autorités américaines que Martin Winterkorn et l'actuel patron de la marque Volkswagen, Herbert Diess, savaient «dès la fin juillet 2015» que les tests des émissions polluantes sur les moteurs diesel aux Etats-Unis étaient manipulés, rapportent le journal Süddeutsche Zeitung et les chaines de télévisions publiques régionales NDR et WDR.

«Les responsables n'ont pourtant pris aucune mesure pour informer les autorités américaines de ces manipulations et faire table rase» de ces pratiques, écrit la Süddeutsche Zeitung sur son site internet.

Mardi, Volkswagen a affirmé être prêt à verser une pénalité supplémentaire de 4,3 milliards de dollars et à plaider coupable pour mettre un terme à l'enquête pénale sur les moteurs diesel truqués aux Etats-Unis, où il s'est déjà engagé à débloquer un vaste plan d'indemnisation de 14,7 milliards de dollars, auquel s'ajoutent 603 millions à destination des Etats américains, 1,2 milliard pour les concessionnaires et au moins un milliard supplémentaire pour les voitures de grosse cylindrée.

