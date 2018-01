Téléphonie: Prixtel lance Blu, le forfait mobile gratuit pour les jeunes financé par la pub

C. Ape.

Illustration de lycéens sur leur smartphone. — S.POUZET/SIPA

Petite révolution dans le monde de la téléphonie mobile pour les 15-25 ans. L’opérateur Prixtel lance ce mercredi une offre comprenant un forfait mobile avec internet, appel et SMS, totalement gratuit.

Mais pour profiter du forfait baptisé Blu, il faudra toutefois répondre à des sondages, regarder des vidéos ou encore tester des applications.

Plus le nombre de « missions publicitaires » est élevé, plus le client voit son forfait gonfler. Le Monde note par exemple qu’avec 7.000 « éclairs » (sortes de points bonus) le client se verra accorder pendant trente jours pas moins de 10 gigas de données ou encore bénéficier de SMS illimités et deux gigas de données.

Face à l’inquiétude que ce type de conditions à remplir peut engendrer, le fondateur de l’opérateur basé à Aix-en-Provence répond que « de toute façon, la réalité, c’est que les jeunes sont déjà habitués à regarder de la publicité pour accéder à des contenus ».