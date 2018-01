VIDEO. Inégalités dans le monde : Les chiffres chocs d'Oxfam

Billets de banque (illustration) — JAUBERT/SIPA

Les inégalités se sont creusées en 2017. Dans un nouveau rapport, l’ONG Oxfam alerte. Ainsi, 82% de la richesse créée l'an dernier dans le monde a terminé entre les mains du 1 % le plus riche de la population de la planète.

« Le boom des milliardaires n’est pas le signe d’une économie prospère, mais un symptôme de l’échec du système économique », a affirmé la directrice d’Oxfam Winnie Byanyima, lors de la publication du rapport intitulé « Récompenser le travail, pas la richesse » à la veille de l’ouverture du World Economic Forum (WEF) à Davos.

Autre inquiétude : ce sont les femmes qui payent le prix fort de ces inégalités. « Dans le monde entier, les femmes gagnent moins que les hommes et elles sont sur-représentées dans les emplois les moins bien payés et les plus précaires », constate la directrice de l’ONG. « De la même manière, sur 10 nouveaux milliardaires, 9 sont des hommes », a-t-elle ajouté.

