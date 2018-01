L'avionneur régional ATR a triplé son nombre de commandes avec 113 appareils au compteur

Airbus n’est pas le seul avionneur toulousain à pouvoir afficher un carnet de commandes bien garni. Le petit Poucet ATR, spécialisé dans les avions régionaux à turbopropulseurs et installé à côté du géant aéronautique, à Blagnac, vient de dresser le bilan de l’année 2017.

Avec 113 commandes fermes à son actif, assorties de 40 options, le leader mondial des avions de moins de 90 places affiche des résultats exceptionnels et triple son nombre de ventes comparé à 2016​. La compagnie indienne IndiGo et Fedex ont été ses principaux clients l’an passé.

