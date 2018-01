PSA: Les sites de Sochaux et Mulhouse particulièrement concernés la rupture conventionnelle collective

Illustration. PSA Aulnay sous bois le 16 janvier 2013. — A. GELEBART / 20 MINUTES

C’est une première depuis la mise en place de la réforme du Code du travail. Le projet de 1.300 ruptures conventionnelles collectives du constructeur automobile PSA a été approuvé par une majorité de syndicats.

Selon un document du nombre de départs volontaires envisagés par la direction, que s'est procuré France Bleu, les sites de Sochaux et Mulhouse sont particulièrement concernés.

C’est en tout cas dans le Doubs et dans la Haut-Rhin que la prévision – purement indicative — du nombre de départs est la plus importante, avec potentiellement 180 personnes à Sochaux/Belchamp et 177 à Mulhouse.

Les sites de la région parisienne seraient aussi particulièrement concernés par ces départs volontaires.

Le projet d’accord engage, en contrepartie, l’entreprise à recruter « plus de 1.300 » CDI (probablement 1.400, selon un porte-parole) et à accueillir « au moins 2.000 jeunes » apprentis en 2018.