Le bitcoin intrigue et inquiète les Etats. Ce jeudi, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a réaffirmé vouloir réguler cette monnaie virtuelle qui connaît d’énormes fluctuations depuis le début de l’année. Ce devrait être l’objet d’une proposition franco-allemande en mars, lors du G20 Finances.

La France et l’Allemagne ne sont pas les premiers pays à se pencher sur le sujet. La Chine a déjà banni le bitcoin en septembre dernier, et la Corée du Sud a récemment décidé de l’encadrer plus strictement, après avoir envisagé son interdiction totale. En attendant, le bitcoin suscite un engouement certain, entre rêve de fortune et placement avisé, même si les risques sont bien présents. Pour vous aider à y voir plus clair, 20 Minutes vous propose de tester vos connaissances sur cette monnaie.

Nicolas Raffin