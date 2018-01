VIDEO. Pays basque: A Urrugne, l'entreprise Signature prête pour la fabrication des nouveaux panneaux 80

L'entreprise Signature, à Urrugne, est chargée d'un tiers du marché des panneaux routiers en France. — Signature

Signature devrait avoir à fabriquer et installer 6.000 à 7.000 panneaux.

A cette occasion, elle propose un nouveau système permettant de réduire par dix le temps de pose.

A Urrugne au Pays basque, l'entreprise Signature l’assure : elle est fin prête pour assurer le remplacement d'ici au 1er juillet des panneaux de signalisation routière 90, par les nouveaux indiquant la nouvelle vitesse réglementaire sur les routes à double sens sans séparateur central (essentiellement les routes départementales), fixée à 80 km/h par le gouvernement.

Signature a en charge environ un tiers du marché des équipements de la route en France (panneaux, marquage au sol, glissières et mobilier urbain). Sur les 20.000 panneaux à remplacer, selon une estimation qu’il reste encore à affiner, l’entreprise aurait donc « 6.000 à 7.000 panneaux à fabriquer et à installer », indique Ronan Le Manach, responsable marketing de Signature.

Capacité de production de 1.500 à 2.000 panneaux par jour

« Nous avons une capacité de production de 1.500 à 2.000 panneaux par jour, cette commande n’est donc pas un problème pour nous, assure Ronan Le Manach. La phase la plus délicate est celle qui commence aujourd’hui, à savoir le recensement des panneaux, surtout qu’il n’est pas encore défini qui réalisera cette partie. »

Puis viendra celle de l’installation. Qui sera effectuée par l’entreprise Signature. « Elle va se concentrer sur une phase très réduite, de trois à quatre semaines, indique Ronan Le Manach, c’est pourquoi nous proposons une nouvelle gamme de panneaux à fixation rapide, qui va permettre de diviser par dix le temps de pose. »

200 euros le panneau pose comprise

Au prix de 80 euros le panneau, et de 200 euros pose comprise, la manne financière de cette nouvelle commande représente entre 1,2 et 1,4 million d’euros pour Signature. Pas négligeable pour cette société familiale qui emploie 250 personnes, installée à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) depuis 1952.

Mais la manne que représente l’obsolescence des équipements de la route est sans doute bien plus importante. « Sur les 17 à 18 millions de panneaux en France, on estime que 30 à 40 % ont dépassé leur durée de vie, évaluée à environ dix ans, explique encore Ronan Le Manach. Il faut en effet savoir que ces panneaux sont équipés d’un film rétroréfléchissant, qui permet de renvoyer la lumière la nuit. Et la durée de ce film oscille entre 7 ans et 12 ans. Or, l’âge de nos panneaux est de l’ordre de 17-18 ans, en moyenne, certains ayant même plus de 25 ans. La dégradation de nos infrastructures routières est réelle, puisqu’en quelques années, la France est passée en la matière du premier rang européen au septième. »