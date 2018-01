Pouvoir d’achat des ménages: Les effets contrastés du budget 2018

Illustration sur la consommation des ménages — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

L’OFCE a publié ce lundi une étude sur le budget 2018 d’Emmanuel Macron.

Les chercheurs estiment que les mesures fiscales auront un effet négatif sur le pouvoir d’achat en début d’année, puis positif en fin d’année.

Les réformes devraient porter le pouvoir d’achat en 2019.

Le pouvoir d’achat des Français va-t-il augmenter cette année grâce aux mesures du gouvernement ? Pour l’OFCE, organisme spécialisé dans l’analyse économique, cet effet sera quasiment nul. L'observatoire a publié ce lundi une étude sur l’impact du budget 2018, le premier à avoir été voté sous le quinquennat d’ Emmanuel Macron.

Si l’on sait déjà que les ménages les plus aisés seront les grands gagnants des réformes en termes de niveau de vie, l’éclairage de l’OFCE permet de voir l’évolution du pouvoir d’achat trimestre par trimestre. En résumé, le début de 2018 s’annonce difficile en raison d’une hausse de la fiscalité, mais la fin de l’année devrait être plus facile à vivre.

Le calendrier des cotisations

Ce qui va plomber le pouvoir d’achat dans les prochains mois, c’est le transfert des cotisations maladie et chômage des salariés vers la CSG. Le gouvernement a fait le choix d’une hausse de la CSG en une fois (le 1er janvier), alors que les baisses de cotisations, elles, auront lieu en deux temps (en janvier puis à l’automne). En conséquence, l’État engrangera des recettes supplémentaires pendant quelques mois.

A cela s’ajoute un alourdissement de la fiscalité écologique, notamment via l’augmentation des prix à la pompe. Enfin, l’augmentation du prix de paquet de cigarettes pèsera aussi sur le porte-monnaie. Selon l’OFCE, l’empilement de ces mesures se traduira par un net recul du revenu disponible brut au premier trimestre 2018, avec un impact négatif sur le pouvoir d’achat.

Attendre 2019

Cette tendance devrait s’inverser au cours de l’année, grâce à plusieurs mesures fiscales favorables aux ménages : la deuxième baisse de cotisations salariales et la suppression de la taxe d’habitation (qui sera étalée sur trois ans). D’après l’OFCE, ces politiques auront un effet favorable sur le pouvoir d’achat.

Au final, le think tank rejoint en partie les conclusions de l’Insee, qui notait fin décembre un « effet de calendrier » assez marqué des réformes fiscales. Pour l’OFCE, les différentes mesures lancées par Emmanuel Macron s’annuleront entre elles et conduiront, sur l’ensemble de l’année 2018, à un impact quasi nul sur le pouvoir d’achat. En revanche, en 2019, les nombreuses réformes - suppression de la taxe d’habitation, revalorisation de la prime d’activité, « flat-tax » sur les revenus du capital – devraient porter leur fruit et avoir un effet bénéfique sur le portefeuille des Français.

