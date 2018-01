VIDEO. Taxe d'habitation: Jacqueline Gourault annonce la création d'un nouvel impôt... avant de faire machine arrière

Illustration sur la taxe d'habitation, qui augmente dans l'Eurométropole de Strasbourg. — A. GELEBART / 20 MINUTES

La taxe d’habitation, qui devrait être supprimée pour tous à l’horizon 2020, sera finalement remplacée par un nouvel « impôt plus juste », avait indiqué ce jeudi Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. Avant de finalement faire machine arrière sur son compte Twitter.

La taxe d’habitation bel et bien « abolie »

« Il faut parler de réforme fiscale et d’impôt plus juste », avait-elle dans un premier temps déclaré lors de l’émission Questions d’info sur LCP. Mais plus tard dans la soirée, l’élue a assuré que « la taxe d’habitation est définitivement abolie et ne sera pas remplacée par un autre impôt ». « La fiscalité locale sera entièrement repensée », a-t-elle précisé.

La taxe d'habitation est définitivement abolie et ne sera pas remplacée par un autre impôt. La fiscalité locale sera entièrement repensée. #TH — Jacqueline Gourault (@j_gourault) January 11, 2018

Pour rappel, dans le budget 2018, le gouvernement a entamé la suppression par tiers de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages à l’horizon 2020. Fin décembre, en promulguant le texte, le président Emmanuel Macron a exprimé son souhait d’abandonner cet impôt pour la totalité des Français dans les mêmes délais.

« C’est un impôt injuste », a martelé Jacqueline Gourault, élue du Loir-et-Cher. « Nous étions sur une assiette, sur des bases, qui n’avaient pas évolué depuis 1970 et tous les gouvernements successifs, y compris ceux qui crient le plus fort aujourd’hui, n’ont pas fait la révision des valeurs cadastrales. »